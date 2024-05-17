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В Госдуме проработают проект о наказании за домашнее насилие

В Госдуме проработают проект о наказании за домашнее насилие - РИА Новости, 17.05.2024

В Госдуме проработают проект о наказании за домашнее насилие

Депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому нельзя будет забрать заявление о факте домашнего насилия, правоохранители все равно будут обязаны... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:59

2024-05-17T22:59

2024-05-17T22:59

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому нельзя будет забрать заявление о факте домашнего насилия, правоохранители все равно будут обязаны провести расследование, сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева. "Сейчас мы занимаемся разработкой ещё одной инициативы... Мы будем предлагать внести поправки в ст. 20 УПК РФ: это поможет изменить вид уголовного преследования по ч. 1 ст. 115 УК РФ и сделать так, чтобы даже при давлении на потерпевшего "забрать" заявление не получилось. В этом случае правоохранители будут обязаны провести расследование и наказать насильника в случае доказательства его виновности", - написала она в своём Telegram-канале. Депутат отметила, что когда женщина ищет защиты, она идёт в полицию и пишет заявление. "Как правило, большинство таких дел возбуждают по ч.1 ст.115 УК РФ - умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. В случае примирения сторон уголовное дело подлежит прекращению. Соответственно, прекращается и уголовное преследование обвиняемого, преступник не получает никакого наказания", - объяснила она.

https://ria.ru/20240418/peskov-1940789296.html

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