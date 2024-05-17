В Госдуме проработают проект о наказании за домашнее насилие
Горячева: депутаты ГД проработают проект о наказании за домашнее насилие
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНа Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы России
На Моховой улице во время дождя. На дальнем плане: здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты разрабатывают законопроект, согласно которому нельзя будет забрать заявление о факте домашнего насилия, правоохранители все равно будут обязаны провести расследование, сообщила депутат Госдумы Ксения Горячева.
"Сейчас мы занимаемся разработкой ещё одной инициативы... Мы будем предлагать внести поправки в ст. 20 УПК РФ: это поможет изменить вид уголовного преследования по ч. 1 ст. 115 УК РФ и сделать так, чтобы даже при давлении на потерпевшего "забрать" заявление не получилось. В этом случае правоохранители будут обязаны провести расследование и наказать насильника в случае доказательства его виновности", - написала она в своём Telegram-канале.
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Депутат отметила, что когда женщина ищет защиты, она идёт в полицию и пишет заявление.
"Как правило, большинство таких дел возбуждают по ч.1 ст.115 УК РФ - умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. В случае примирения сторон уголовное дело подлежит прекращению. Соответственно, прекращается и уголовное преследование обвиняемого, преступник не получает никакого наказания", - объяснила она.