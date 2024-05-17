https://ria.ru/20240517/prigovor-1946807749.html

Адвокату, передавшему взятку замначальника УМВД Брянска, вынесли приговор

Адвокату, передавшему взятку замначальника УМВД Брянска, вынесли приговор - РИА Новости, 17.05.2024

Адвокату, передавшему взятку замначальника УМВД Брянска, вынесли приговор

Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов, выступивший посредником в даче взятки заместителю начальника УМВД России по городу Брянску – начальнику... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:31

2024-05-17T22:31

2024-05-17T22:31

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россия

брянск

брянская область

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов, выступивший посредником в даче взятки заместителю начальника УМВД России по городу Брянску – начальнику полиции, приговорён к 7 годам и 4 месяцам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Брянской области. "Собранные следственными органами… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора адвокату Краснодарской краевой коллегии адвокатов, виновному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере и покушение на указанное преступление)", – говорится в сообщении. Отмечается, что в июле 2020 года фигурант потребовал у своего знакомого 50 тысяч долларов или 3,5 миллиона рублей, для замначальника УМВД России по городу Брянску – начальника полиции, чтобы полицейский не привлекал его к уголовной ответственности по делу о незаконном обороте немаркированной продукции и организации преступного сообщества. Потерпевший передал требуемую сумму. По данным СУСК, в декабре 2020 года адвокат потребовал за это уже 200 тысяч долларов или 15 миллионов рублей, но потерпевший отказался. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. "Приговором суда адвокату, признанному виновным в совершении посредничества во взяточничестве и покушении на него, назначено наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима", – отметили в СУСК. Также его на 3 года лишили права заниматься адвокатской деятельностью и оштрафовали почти на 7,5 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что замначальника УМВД России по городу Брянску – начальник полиции Юрий Соколов обвиняется в покушении на получение взятки в размере более 14 миллионов рублей за покровительство предпринимателю. Позднее ему добавили два обвинения: получение взятки в 3,5 миллиона рублей и покушение на взятку в 15 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240516/arest-1946490533.html

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происшествия, россия, брянск, брянская область