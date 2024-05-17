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Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимать таможенные пошлины - РИА Новости, 17.05.2024
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18:19 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946756306.html
Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимать таможенные пошлины
Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимать таможенные пошлины - РИА Новости, 17.05.2024
Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимать таможенные пошлины
Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимание таможенных пошлин с Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР)... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:19
2024-05-17T18:19
молдавия
виталий игнатьев
в мире
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимание таможенных пошлин с Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Мы, конечно, делали акцент на тех поборах, которые с наших граждан, в конечном счете с потребителей товаров, были введены с 1 января, которые не отменены и, на наш взгляд, являются нелегитимными и не обоснованными с любой точки зрения. Мы призвали молдавскую сторону прекратить эти поборы, которые наносят ущерб социально-ориентированному бюджету Приднестровья. Нам необходимо выполнять свои обязательства", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1". Глава МИД ПМР отметил, что пошлины, взымаемые таможенными органами Молдавии с приднестровских экономических агентов, деструктивно влияют на социально-экономическую обстановку. По его словам, есть цифры за первый квартал этого года, которые свидетельствуют о спаде почти во всех отраслях промышленного производства. "Я сегодня зачитал цифры падения и потерь для нашего бюджета. Вы знаете, у нас социально-ориентированное государство, и бюджет нацелен на выплаты льгот, выплаты пенсий, зарплат, пособий и так далее. У нас большая поддержка социальная оказывается. Мы медицинскому сектору тоже выделяем большие средства. Так вот, у нас буквально каждый месяц недополучение бюджета составляет несколько миллионов долларов вследствие введённых этих таможенно-экспортных пошлин", - отметил Игнатьев. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html
https://ria.ru/20240420/moldaviya-1941203305.html
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молдавия, виталий игнатьев, в мире, приднестровская молдавская республика
Молдавия, Виталий Игнатьев, В мире, Приднестровская Молдавская Республика
Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимать таможенные пошлины

Глава МИД ПМР призвал Молдавию прекратить взимать таможенные пошлины

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМиротворец на КПП в Приднестровье
Миротворец на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Миротворец на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимание таможенных пошлин с Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Мы, конечно, делали акцент на тех поборах, которые с наших граждан, в конечном счете с потребителей товаров, были введены с 1 января, которые не отменены и, на наш взгляд, являются нелегитимными и не обоснованными с любой точки зрения. Мы призвали молдавскую сторону прекратить эти поборы, которые наносят ущерб социально-ориентированному бюджету Приднестровья. Нам необходимо выполнять свои обязательства", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1".
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Глава МИД ПМР отметил, что пошлины, взымаемые таможенными органами Молдавии с приднестровских экономических агентов, деструктивно влияют на социально-экономическую обстановку. По его словам, есть цифры за первый квартал этого года, которые свидетельствуют о спаде почти во всех отраслях промышленного производства.
"Я сегодня зачитал цифры падения и потерь для нашего бюджета. Вы знаете, у нас социально-ориентированное государство, и бюджет нацелен на выплаты льгот, выплаты пенсий, зарплат, пособий и так далее. У нас большая поддержка социальная оказывается. Мы медицинскому сектору тоже выделяем большие средства. Так вот, у нас буквально каждый месяц недополучение бюджета составляет несколько миллионов долларов вследствие введённых этих таможенно-экспортных пошлин", - отметил Игнатьев.
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С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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