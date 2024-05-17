https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946756306.html

Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимать таможенные пошлины

Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимать таможенные пошлины - РИА Новости, 17.05.2024

Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимать таможенные пошлины

Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимание таможенных пошлин с Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР)... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:19

2024-05-17T18:19

2024-05-17T18:19

молдавия

виталий игнатьев

в мире

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Тирасполь призвал Кишинев прекратить взимание таможенных пошлин с Приднестровья, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Мы, конечно, делали акцент на тех поборах, которые с наших граждан, в конечном счете с потребителей товаров, были введены с 1 января, которые не отменены и, на наш взгляд, являются нелегитимными и не обоснованными с любой точки зрения. Мы призвали молдавскую сторону прекратить эти поборы, которые наносят ущерб социально-ориентированному бюджету Приднестровья. Нам необходимо выполнять свои обязательства", - сказал Игнатьев по итогам встречи в Бендерах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в формате "1+1". Глава МИД ПМР отметил, что пошлины, взымаемые таможенными органами Молдавии с приднестровских экономических агентов, деструктивно влияют на социально-экономическую обстановку. По его словам, есть цифры за первый квартал этого года, которые свидетельствуют о спаде почти во всех отраслях промышленного производства. "Я сегодня зачитал цифры падения и потерь для нашего бюджета. Вы знаете, у нас социально-ориентированное государство, и бюджет нацелен на выплаты льгот, выплаты пенсий, зарплат, пособий и так далее. У нас большая поддержка социальная оказывается. Мы медицинскому сектору тоже выделяем большие средства. Так вот, у нас буквально каждый месяц недополучение бюджета составляет несколько миллионов долларов вследствие введённых этих таможенно-экспортных пошлин", - отметил Игнатьев. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html

https://ria.ru/20240420/moldaviya-1941203305.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, виталий игнатьев, в мире, приднестровская молдавская республика