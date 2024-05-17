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Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита - РИА Новости, 17.05.2024
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18:16 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946755409.html
Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита
Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита - РИА Новости, 17.05.2024
Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита
Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита российского топлива, его можно будет доставить другими путями, заявил министр энергетики РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:16
2024-05-17T18:16
экономика
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита российского топлива, его можно будет доставить другими путями, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов. Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Молдавия не будет препятствовать поставкам газа "Газпромом" даже по истечении срока действия контракта с Украиной о транзите российского газа. С технической точки зрения возможна поставка природного газа в приднестровский регион по "Турецкому потоку", а затем по Трансбалканскому маршруту в режиме физического реверса", - сказал Парликов журналистам. Он подчеркнул, что нужно уже сейчас задумываться о реализации альтернативных маршрутов, чтобы избежать возможных проблем. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
https://ria.ru/20240430/opros-1943171727.html
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экономика, жкх, украина, кишинев, молдавия, газпром, нафтогаз украины, молдовагаз
Экономика, ЖКХ, Украина, Кишинев, Молдавия, Газпром, Нафтогаз Украины, Молдовагаз
Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита

Минэнерго Молдавии: Приднестровье не останется без российского топлива

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Приднестровье не останется без газа, если Украина откажется от транзита российского топлива, его можно будет доставить другими путями, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.
Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
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"Молдавия не будет препятствовать поставкам газа "Газпромом" даже по истечении срока действия контракта с Украиной о транзите российского газа. С технической точки зрения возможна поставка природного газа в приднестровский регион по "Турецкому потоку", а затем по Трансбалканскому маршруту в режиме физического реверса", - сказал Парликов журналистам.
Он подчеркнул, что нужно уже сейчас задумываться о реализации альтернативных маршрутов, чтобы избежать возможных проблем.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами. Принадлежащая российской компании "Интер РАО" Молдавская ГРЭС предоставляет Кишиневу более 80% того объема электроэнергии, что нужен для молдавских потребителей.
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