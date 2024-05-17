https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946739524.html

Московский суд вынес второй приговор банкиру Моралес-Эскомилье

Московский суд вынес второй приговор банкиру Моралес-Эскомилье - РИА Новости, 17.05.2024

Московский суд вынес второй приговор банкиру Моралес-Эскомилье

Замоскворецкий суд в Москве вынес второй приговор банкиру Агустину Моралес-Эскомилье за растрату, отправив его в колонию по совокупности на 16 лет, а также... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:37

2024-05-17T17:37

2024-05-17T17:37

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замоскворецкий суд в Москве вынес второй приговор банкиру Агустину Моралес-Эскомилье за растрату, отправив его в колонию по совокупности на 16 лет, а также взыскал с него более 230 миллионов рублей в пользу потерпевшего. "По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Моралес-Эскомилье Агустину Агустиновичу... окончательно определено 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 3,5 миллиона рублей, с ограничением свободы на срок два года", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что гражданский иск потерпевшей стороны в сумме более 230 миллионов рублей судом удовлетворен в полном объёме. В июне прошлого года банкир уже был осуждён Савеловским судом Москвы на 11 лет колонии строгого режима за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей по "молдавской схеме". Как было установлено в суде, владелец Смартбанка Моралес-Эскомилье с 30 июня по 14 августа 2013 года в составе преступного сообщества под руководством Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, совместно с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым перевел банковские деньги на счета нерезидента – Молдиндконбанка. Таким образом злоумышленникам удалось вывести из РФ более чем 1,6 миллиарда рублей. В ходе расследования с Моралес-Эскомилье было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, "обязательства по которому им полностью выполнены". Банкиру были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой. По информации следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество "с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России". Впоследствии СМИ нарекли эту масштабную схему по выводу денег "молдавской".

https://ria.ru/20231004/rastrata-1900475822.html

https://ria.ru/20240131/vneshprombank-1924585920.html

https://ria.ru/20231026/prisvoenie-1905478383.html

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происшествия, москва, россия, кишинев, владимир плахотнюк, алексей соболев