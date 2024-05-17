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В Адыгее экс-главе нотариальной палаты дали пять лет колонии за взятку - РИА Новости, 17.05.2024
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14:35 17.05.2024
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В Адыгее экс-главе нотариальной палаты дали пять лет колонии за взятку
В Адыгее экс-главе нотариальной палаты дали пять лет колонии за взятку - РИА Новости, 17.05.2024
В Адыгее экс-главе нотариальной палаты дали пять лет колонии за взятку
Суд Адыгеи назначил 5 лет колонии бывшему президенту республиканской нотариальной палаты, которая дала взятку в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ за непривлечение РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:35
2024-05-17T14:35
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Суд Адыгеи назначил 5 лет колонии бывшему президенту республиканской нотариальной палаты, которая дала взятку в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ за непривлечение к уголовной ответственности ее родственницы, сообщили в СУСК РФ по региону. "Приговором суда бывшему президенту нотариальной палаты республики Адыгея назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 3 миллиона рублей и лишением права заниматься нотариальной деятельностью на срок 4 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении Установлено, что в августе 2023 года президент нотариальной палаты Адыгеи в своём автомобиле передала сотруднику регионального УФСБ 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности ее родственницы. Сразу после передачи взятки женщина была задержана, деньги изъяты. Как сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Адыгеи, государственный обвинитель запрашивал для подсудимой 8 лет колонии со штрафом в 9 миллионов рублей. Теперь прокуратура республики проверит законность вынесенного судом приговора.
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Адыгее экс-главе нотариальной палаты дали пять лет колонии за взятку

СУСК РФ: суд Адыгеи назначил экс-главе нотариальной палаты пять лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Суд Адыгеи назначил 5 лет колонии бывшему президенту республиканской нотариальной палаты, которая дала взятку в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ за непривлечение к уголовной ответственности ее родственницы, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Приговором суда бывшему президенту нотариальной палаты республики Адыгея назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 3 миллиона рублей и лишением права заниматься нотариальной деятельностью на срок 4 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении
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Установлено, что в августе 2023 года президент нотариальной палаты Адыгеи в своём автомобиле передала сотруднику регионального УФСБ 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности ее родственницы. Сразу после передачи взятки женщина была задержана, деньги изъяты.
Как сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Адыгеи, государственный обвинитель запрашивал для подсудимой 8 лет колонии со штрафом в 9 миллионов рублей. Теперь прокуратура республики проверит законность вынесенного судом приговора.
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