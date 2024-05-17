https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946681704.html

В Адыгее экс-главе нотариальной палаты дали пять лет колонии за взятку

В Адыгее экс-главе нотариальной палаты дали пять лет колонии за взятку - РИА Новости, 17.05.2024

В Адыгее экс-главе нотариальной палаты дали пять лет колонии за взятку

Суд Адыгеи назначил 5 лет колонии бывшему президенту республиканской нотариальной палаты, которая дала взятку в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ за непривлечение РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:35

2024-05-17T14:35

2024-05-17T14:35

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Суд Адыгеи назначил 5 лет колонии бывшему президенту республиканской нотариальной палаты, которая дала взятку в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ за непривлечение к уголовной ответственности ее родственницы, сообщили в СУСК РФ по региону. "Приговором суда бывшему президенту нотариальной палаты республики Адыгея назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 3 миллиона рублей и лишением права заниматься нотариальной деятельностью на срок 4 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении Установлено, что в августе 2023 года президент нотариальной палаты Адыгеи в своём автомобиле передала сотруднику регионального УФСБ 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности ее родственницы. Сразу после передачи взятки женщина была задержана, деньги изъяты. Как сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве Адыгеи, государственный обвинитель запрашивал для подсудимой 8 лет колонии со штрафом в 9 миллионов рублей. Теперь прокуратура республики проверит законность вынесенного судом приговора.

https://ria.ru/20240516/vzyatka-1946468872.html

https://ria.ru/20240515/novosibirsk-1946155668.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)