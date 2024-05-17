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В Перми возбудили уголовное дело по факту массовой драки у бара - РИА Новости, 17.05.2024
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12:14 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946631492.html
В Перми возбудили уголовное дело по факту массовой драки у бара
В Перми возбудили уголовное дело по факту массовой драки у бара - РИА Новости, 17.05.2024
В Перми возбудили уголовное дело по факту массовой драки у бара
Полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки возле бара в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:14
2024-05-17T12:14
происшествия
пермь
ленинский район
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ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки возле бара в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД. Ранее в ряде пермских пабликов было размещено видео драки с достаточно большим количеством участников. На кадрах видно, что на улице стоят и перемещаются десятки людей, внутри толпы дерутся мужчины, один из них использует бейсбольную биту. В какой-то момент он начинает убегать, его хватают другие участники, и видео прерывается. Уточнялось, что массовая драка, в которой участвовали более 10 человек, произошла у бара Story Bar на улице Ленина в Перми. После инцидента полиция начала проверку, устанавливались участники потасовки. "В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о драке на ул. Ленина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство". Ведется расследование", - рассказали в ведомстве. Ночной клуб Story Bar расположен на улице Ленина, 50А в Перми. На вывеске заведения был указан слоган: "Создай свою историю".
https://ria.ru/20240512/draka-1945384423.html
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пермь
ленинский район
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происшествия, пермь, ленинский район
Происшествия, Пермь, Ленинский район
В Перми возбудили уголовное дело по факту массовой драки у бара

МВД: Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки у бара в центре Перми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции на дороге
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции на дороге. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту массовой драки возле бара в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Ранее в ряде пермских пабликов было размещено видео драки с достаточно большим количеством участников. На кадрах видно, что на улице стоят и перемещаются десятки людей, внутри толпы дерутся мужчины, один из них использует бейсбольную биту. В какой-то момент он начинает убегать, его хватают другие участники, и видео прерывается. Уточнялось, что массовая драка, в которой участвовали более 10 человек, произошла у бара Story Bar на улице Ленина в Перми. После инцидента полиция начала проверку, устанавливались участники потасовки.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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12 мая, 13:44
"В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о драке на ул. Ленина. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство". Ведется расследование", - рассказали в ведомстве.
Ночной клуб Story Bar расположен на улице Ленина, 50А в Перми. На вывеске заведения был указан слоган: "Создай свою историю".
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