Рейтинг@Mail.ru
В Перми полиция начала проверку после сообщений о массовой драке - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946607788.html
В Перми полиция начала проверку после сообщений о массовой драке
В Перми полиция начала проверку после сообщений о массовой драке - РИА Новости, 17.05.2024
В Перми полиция начала проверку после сообщений о массовой драке
Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке возле бара в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:04
2024-05-17T11:04
происшествия
пермь
россия
ленинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке возле бара в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. Ранее в нескольких пермских пабликах появилась информация о массовой драке, в которой участвовали более 10 человек, возле Story Bar на улице Ленина в Перми. На опубликованном с места видео видно, что на улице стоят и перемещаются десятки людей, внутри толпы дерутся мужчины, один из них использует бейсбольную биту. В какой-то момент он начинает убегать, его хватают другие участники, и видео прерывается. "В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о драке на улице Ленина. В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются участники происшествия", - рассказали в ведомстве. Кроме того, сотрудниками решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).
https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html
пермь
россия
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, россия, ленинский район
Происшествия, Пермь, Россия, Ленинский район
В Перми полиция начала проверку после сообщений о массовой драке

ГУМВД РФ: полиция проверяет сообщения о массовой драке у бара в центре Перми

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке возле бара в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ.
Ранее в нескольких пермских пабликах появилась информация о массовой драке, в которой участвовали более 10 человек, возле Story Bar на улице Ленина в Перми. На опубликованном с места видео видно, что на улице стоят и перемещаются десятки людей, внутри толпы дерутся мужчины, один из них использует бейсбольную биту. В какой-то момент он начинает убегать, его хватают другие участники, и видео прерывается.
"В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о драке на улице Ленина. В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются участники происшествия", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, сотрудниками решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).
Мобильные отряды патрулируют улицы Сочи - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Полиция в Сочи устанавливает участников массовой драки в центре города
17 сентября 2023, 21:01
 
ПроисшествияПермьРоссияЛенинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала