https://ria.ru/20240517/prestuplenie-1946607788.html

В Перми полиция начала проверку после сообщений о массовой драке

В Перми полиция начала проверку после сообщений о массовой драке - РИА Новости, 17.05.2024

В Перми полиция начала проверку после сообщений о массовой драке

Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке возле бара в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:04

2024-05-17T11:04

2024-05-17T11:04

происшествия

пермь

россия

ленинский район

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ПЕРМЬ, 17 мая - РИА Новости. Полиция начала проверку после сообщений о массовой драке возле бара в центре Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД РФ. Ранее в нескольких пермских пабликах появилась информация о массовой драке, в которой участвовали более 10 человек, возле Story Bar на улице Ленина в Перми. На опубликованном с места видео видно, что на улице стоят и перемещаются десятки людей, внутри толпы дерутся мужчины, один из них использует бейсбольную биту. В какой-то момент он начинает убегать, его хватают другие участники, и видео прерывается. "В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение о драке на улице Ленина. В настоящее время полицейскими проводится проверка, устанавливаются участники происшествия", - рассказали в ведомстве. Кроме того, сотрудниками решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

https://ria.ru/20230917/draka-1896852988.html

пермь

россия

ленинский район

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происшествия, пермь, россия, ленинский район