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В Петербурге потушили открытый огонь в ресторане
В Петербурге потушили открытый огонь в ресторане - РИА Новости, 17.05.2024
В Петербурге потушили открытый огонь в ресторане
Жир в вытяжке мангала горел на кухне ресторана в Петроградском районе Санкт-Петербурга, открытое горение ликвидировано, эвакуация не проводилась, сообщило... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:41
2024-05-17T19:41
2024-05-17T19:41
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Жир в вытяжке мангала горел на кухне ресторана в Петроградском районе Санкт-Петербурга, открытое горение ликвидировано, эвакуация не проводилась, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее ведомство информировало, что в ресторане "Карл и Фридрих" на Южной дороге, 15 загорелся чердак. "В здании кухни, 30 на 10 метров... в вытяжке от мангала горел жир. В 18.56 открытое горение ликвидировано", – приводятся уточнённые данные в Telegram-канале главного управления МЧС. Как уточнили в ведомстве, эвакуация посетителей не проводилась, пострадавших нет.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Петербурге потушили открытый огонь в ресторане
МЧС: в Петербурге потушили открытый огонь в ресторане