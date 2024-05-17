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В Петербурге потушили открытый огонь в ресторане

В Петербурге потушили открытый огонь в ресторане - РИА Новости, 17.05.2024

В Петербурге потушили открытый огонь в ресторане

Жир в вытяжке мангала горел на кухне ресторана в Петроградском районе Санкт-Петербурга, открытое горение ликвидировано, эвакуация не проводилась, сообщило... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:41

2024-05-17T19:41

2024-05-17T19:41

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Жир в вытяжке мангала горел на кухне ресторана в Петроградском районе Санкт-Петербурга, открытое горение ликвидировано, эвакуация не проводилась, сообщило городское управление МЧС РФ. Ранее ведомство информировало, что в ресторане "Карл и Фридрих" на Южной дороге, 15 загорелся чердак. "В здании кухни, 30 на 10 метров... в вытяжке от мангала горел жир. В 18.56 открытое горение ликвидировано", – приводятся уточнённые данные в Telegram-канале главного управления МЧС. Как уточнили в ведомстве, эвакуация посетителей не проводилась, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240425/pozhary-1942253359.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия