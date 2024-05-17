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В Петроградском районе Петербурга загорелся чердак ресторана
В Петроградском районе Петербурга загорелся чердак ресторана - РИА Новости, 17.05.2024
В Петроградском районе Петербурга загорелся чердак ресторана
Чердак ресторана "Карл и Фридрих" загорелся в пятницу вечером в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:05
2024-05-17T19:05
2024-05-17T19:05
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Чердак ресторана "Карл и Фридрих" загорелся в пятницу вечером в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС РФ. По данным ведомства, сообщение о пожаре на Южной дороге, 15, где находится ресторан "Карл и Фридрих", поступило в 18.27 мск. "Здание одноэтажное... размером 30 на 10 метров. (Происходит) открытое горение на чердаке. Площадь пожара уточняется", – сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС.
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петроградском районе Петербурга загорелся чердак ресторана
МЧС: в Петроградском районе Петербурга загорелся чердак ресторана