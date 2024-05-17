https://ria.ru/20240517/postavki-1946809874.html

США не восстановили замороженные поставки авиабомб Израилю

США не восстановили замороженные поставки авиабомб Израилю - РИА Новости, 17.05.2024

США не восстановили замороженные поставки авиабомб Израилю

США до сих пор не восстановили замороженные ранее поставки авиабомб Израилю, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T22:52

2024-05-17T22:52

2024-05-17T22:52

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. США до сих пор не восстановили замороженные ранее поставки авиабомб Израилю, заявил в пятницу координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Была пауза в поставке авиабомб массой 2000 фунтов. Пауза все еще соблюдается", - сообщил он журналистам. Представитель Белого дома подчеркнул, что Штаты продолжают поставлять израильским военным "остальные восемь видов вооружений", не уточнив, о каком именно оружии идет речь. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках американского оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Тем не менее США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера, заверял Байден. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 35 тысяч, пострадали свыше 79 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха. Город расположен на самом юге анклава у границы с Египтом и считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240507/deti-1944195351.html

https://ria.ru/20240517/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html

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