https://ria.ru/20240517/postavki-1946571859.html

Россия разберется с F-16 на Украине, заявил бывший американский разведчик

Россия разберется с F-16 на Украине, заявил бывший американский разведчик - РИА Новости, 17.05.2024

Россия разберется с F-16 на Украине, заявил бывший американский разведчик

Позиция российского МИД по поставкам истребителей F-16 на Украину - "политическая акция", цель которой - дать понять НАТО, что такие поставки являются очередным РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T05:55

2024-05-17T05:55

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Позиция российского МИД по поставкам истребителей F-16 на Украину - "политическая акция", цель которой - дать понять НАТО, что такие поставки являются очередным шагом в сторону дестабилизации обстановки, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия вне зависимости от их модификации. "Я думаю, что это такая "политическая акция", цель которой - привлечь внимание НАТО что то, что они делают, является провокационным, потенциально дестабилизирующим обстановку. Но, я думаю, что русские также понимают, что любые истребители F-16, которые направляются в Украину, не оснащены ядерным оружием, у них другая модификация, и что никакой ядерной угрозы от этих самолетов нет", - сказал Риттер. Он добавил, что по его мнению - в России все понимают, что на самом деле эти самолеты не настроены на доставку ядерного оружия и что этого ядерного оружия в украинском конфликте нет. "Я думаю, что в конце концов ВС РФ просто разберутся с этими F-16, используя самые обычные военно-технические средства. Их будут сбивать, взрывать, но Россия не допустит, чтобы эти самолеты стали "спусковым крючком" для потенциального более широкого ядерного конфликта", - заключил Риттер.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946571106.html

https://ria.ru/20240517/reshenie-1946568735.html

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россия, украина, сша, скотт риттер, нато, f-16, в мире