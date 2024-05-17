https://ria.ru/20240517/pomilovanie-1946568592.html
Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет тюрьмы убийцу активиста BLM
Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет тюрьмы убийцу активиста BLM - РИА Новости, 17.05.2024
Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет тюрьмы убийцу активиста BLM
Губернатора штата Техас Грег Эбботт помиловал сержанта армии, осужденного на 25 лет тюрьмы за убийство участника акции протеста Black Lives Matter, сообщает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T04:38
2024-05-17T04:38
2024-05-17T04:38
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Губернатора штата Техас Грег Эбботт помиловал сержанта армии, осужденного на 25 лет тюрьмы за убийство участника акции протеста Black Lives Matter, сообщает телеканал NBC. По данным полиции, 25 июля 2020 года Дэниэл Перри столкнулся с группой протестующих в центре города Остин, примерно в 70 милях от места его службы в Форт-Худе. Группа митинговала против расовой несправедливости и полицейского произвола в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Перри выстрелил в одного из манифестантов, который подошел к его автомобилю с винтовкой в руках. В апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Губернатор Эбботт утверждал, что Перри должен был быть освобожден от уголовного преследования в соответствии с техасским законом "О защите своих интересов". В четверг совет штата по помилованию и условно-досрочному освобождению рекомендовал освободить осужденного и губернатор немедленно подписал соответствующий указ. Департамент уголовного правосудия Техаса подтвердил, что Перри уже освобожден из тюрьмы. Помилование, объявленное губернатором в четверг, восстановит права Перри, как если бы он никогда не был осужден, включая право на владение огнестрельным оружием, отмечает телеканал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, техас, остин, джордж флойд
В мире, Техас, Остин, Джордж Флойд
Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет тюрьмы убийцу активиста BLM
Глава Техаса помиловал сержанта, осужденного на 25 лет за убийство активиста BLM
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Губернатора штата Техас Грег Эбботт помиловал сержанта армии, осужденного на 25 лет тюрьмы за убийство участника акции протеста Black Lives Matter, сообщает телеканал NBC.
По данным полиции, 25 июля 2020 года Дэниэл Перри столкнулся с группой протестующих в центре города Остин
, примерно в 70 милях от места его службы в Форт-Худе. Группа митинговала против расовой несправедливости и полицейского произвола в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда
.
Перри выстрелил в одного из манифестантов, который подошел к его автомобилю с винтовкой в руках. В апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Губернатор Эбботт утверждал, что Перри должен был быть освобожден от уголовного преследования в соответствии с техасским законом "О защите своих интересов".
В четверг совет штата по помилованию и условно-досрочному освобождению рекомендовал освободить осужденного и губернатор немедленно подписал соответствующий указ.
Департамент уголовного правосудия Техаса подтвердил, что Перри уже освобожден из тюрьмы.
Помилование, объявленное губернатором в четверг, восстановит права Перри, как если бы он никогда не был осужден, включая право на владение огнестрельным оружием, отмечает телеканал.