Рейтинг@Mail.ru
Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет тюрьмы убийцу активиста BLM - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:38 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/pomilovanie-1946568592.html
Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет тюрьмы убийцу активиста BLM
Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет тюрьмы убийцу активиста BLM - РИА Новости, 17.05.2024
Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет тюрьмы убийцу активиста BLM
Губернатора штата Техас Грег Эбботт помиловал сержанта армии, осужденного на 25 лет тюрьмы за убийство участника акции протеста Black Lives Matter, сообщает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T04:38
2024-05-17T04:38
в мире
техас
остин
джордж флойд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772798591_498:539:2899:1889_1920x0_80_0_0_d06553458d171507617cea57a4e5d3ff.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Губернатора штата Техас Грег Эбботт помиловал сержанта армии, осужденного на 25 лет тюрьмы за убийство участника акции протеста Black Lives Matter, сообщает телеканал NBC. По данным полиции, 25 июля 2020 года Дэниэл Перри столкнулся с группой протестующих в центре города Остин, примерно в 70 милях от места его службы в Форт-Худе. Группа митинговала против расовой несправедливости и полицейского произвола в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Перри выстрелил в одного из манифестантов, который подошел к его автомобилю с винтовкой в руках. В апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Губернатор Эбботт утверждал, что Перри должен был быть освобожден от уголовного преследования в соответствии с техасским законом "О защите своих интересов". В четверг совет штата по помилованию и условно-досрочному освобождению рекомендовал освободить осужденного и губернатор немедленно подписал соответствующий указ. Департамент уголовного правосудия Техаса подтвердил, что Перри уже освобожден из тюрьмы. Помилование, объявленное губернатором в четверг, восстановит права Перри, как если бы он никогда не был осужден, включая право на владение огнестрельным оружием, отмечает телеканал.
https://ria.ru/20240430/voyna-1943051540.html
техас
остин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772798591_293:371:2528:2048_1920x0_80_0_0_b9768b55f23fa26954917fa6ac660175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, остин, джордж флойд
В мире, Техас, Остин, Джордж Флойд
Глава Техаса помиловал осужденного на 25 лет тюрьмы убийцу активиста BLM

Глава Техаса помиловал сержанта, осужденного на 25 лет за убийство активиста BLM

© AP Photo / Noah BergerПротестующий на одной из улиц в Портленде
Протестующий на одной из улиц в Портленде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Noah Berger
Протестующий на одной из улиц в Портленде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Губернатора штата Техас Грег Эбботт помиловал сержанта армии, осужденного на 25 лет тюрьмы за убийство участника акции протеста Black Lives Matter, сообщает телеканал NBC.
По данным полиции, 25 июля 2020 года Дэниэл Перри столкнулся с группой протестующих в центре города Остин, примерно в 70 милях от места его службы в Форт-Худе. Группа митинговала против расовой несправедливости и полицейского произвола в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
Перри выстрелил в одного из манифестантов, который подошел к его автомобилю с винтовкой в руках. В апреле 2023 года суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Губернатор Эбботт утверждал, что Перри должен был быть освобожден от уголовного преследования в соответствии с техасским законом "О защите своих интересов".
В четверг совет штата по помилованию и условно-досрочному освобождению рекомендовал освободить осужденного и губернатор немедленно подписал соответствующий указ.
Департамент уголовного правосудия Техаса подтвердил, что Перри уже освобожден из тюрьмы.
Помилование, объявленное губернатором в четверг, восстановит права Перри, как если бы он никогда не был осужден, включая право на владение огнестрельным оружием, отмечает телеканал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Кремль разжег в США "Гражданскую войну"
30 апреля, 08:00
 
В миреТехасОстинДжордж Флойд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала