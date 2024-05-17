https://ria.ru/20240517/poltava-1946611175.html
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве - РИА Новости, 17.05.2024
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве
Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:20
2024-05-17T11:20
2024-05-17T11:20
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "С 23.20 по 23.45 город Полтава получил четыре прилета, били по военным объектам, связанным с авиацией. Один прилет жители города слышали со стороны аэропорта "Полтава", который находится в пригороде. По сведениям сопротивления, в здания, расположенные на территории аэропорта, недавно заехало несколько грузовых машин и шесть автобусов с военными", - сказал собеседник агентства. По его словам, три удара были зафиксированы в северной части города, где находится авиабаза. "По сообщениям из Полтавы, на авиабазу в последнее время садились вертолеты. Некоторые - иностранного производства", - рассказал Лебедев. Он добавил, что на авиабазе располагается цех дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской, где переделывали украинские Су-27 под возможность стрелять ракетами натовского образца. Со слов Лебедева, оба объекта с начала СВО закрыты для гражданских, после прилетов по авиабазе туда направились несколько карет скорой помощи. Подполье сообщает, что к Полтаве начали стягивать войска, в том числе и иностранных наемников.
https://ria.ru/20240515/nikolaev-1946143223.html
https://ria.ru/20240512/podpolschik-1945333296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, полтава, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Полтава, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве
Подполье: ВС России ударили по авиабазе и по объектам в аэропорту Полтавы
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"С 23.20 по 23.45 город Полтава получил четыре прилета, били по военным объектам, связанным с авиацией. Один прилет жители города слышали со стороны аэропорта "Полтава", который находится в пригороде. По сведениям сопротивления, в здания, расположенные на территории аэропорта, недавно заехало несколько грузовых машин и шесть автобусов с военными", - сказал собеседник агентства.
По его словам, три удара были зафиксированы в северной части города, где находится авиабаза. "По сообщениям из Полтавы, на авиабазу в последнее время садились вертолеты. Некоторые - иностранного производства", - рассказал Лебедев. Он добавил, что на авиабазе располагается цех дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской, где переделывали украинские Су-27
под возможность стрелять ракетами натовского образца.
Со слов Лебедева, оба объекта с начала СВО закрыты для гражданских, после прилетов по авиабазе туда направились несколько карет скорой помощи.
Подполье сообщает, что к Полтаве начали стягивать войска, в том числе и иностранных наемников.