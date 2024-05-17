https://ria.ru/20240517/poltava-1946611175.html

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве - РИА Новости, 17.05.2024

Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Полтаве

Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:20

2024-05-17T11:20

2024-05-17T11:20

специальная военная операция на украине

безопасность

полтава

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "С 23.20 по 23.45 город Полтава получил четыре прилета, били по военным объектам, связанным с авиацией. Один прилет жители города слышали со стороны аэропорта "Полтава", который находится в пригороде. По сведениям сопротивления, в здания, расположенные на территории аэропорта, недавно заехало несколько грузовых машин и шесть автобусов с военными", - сказал собеседник агентства. По его словам, три удара были зафиксированы в северной части города, где находится авиабаза. "По сообщениям из Полтавы, на авиабазу в последнее время садились вертолеты. Некоторые - иностранного производства", - рассказал Лебедев. Он добавил, что на авиабазе располагается цех дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской, где переделывали украинские Су-27 под возможность стрелять ракетами натовского образца. Со слов Лебедева, оба объекта с начала СВО закрыты для гражданских, после прилетов по авиабазе туда направились несколько карет скорой помощи. Подполье сообщает, что к Полтаве начали стягивать войска, в том числе и иностранных наемников.

https://ria.ru/20240515/nikolaev-1946143223.html

https://ria.ru/20240512/podpolschik-1945333296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, полтава, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф