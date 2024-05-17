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В Польше открылась самая восточная база спецназа США - РИА Новости, 17.05.2024
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16:53 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/polsha-1946724861.html
В Польше открылась самая восточная база спецназа США
В Польше открылась самая восточная база спецназа США - РИА Новости, 17.05.2024
В Польше открылась самая восточная база спецназа США
Самая восточная в Европе база спецназа США открылась в польском Кракове, в городе будут находиться 150-200 американских военных, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:53
2024-05-17T16:53
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ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Самая восточная в Европе база спецназа США открылась в польском Кракове, в городе будут находиться 150-200 американских военных, сообщает радиостанция RMF FM. "Американцы открыли постоянную базу спецназа в Кракове. Она называется Miron Camp в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, который погиб в Афганистане", - говорится в сообщении. Отмечается, что Miron Camp – это самая восточная база американских спецназовцев в Европе. "В Кракове на ротационной основе постоянно будут находиться 150-200 американских военнослужащих", - добавляет RMF FM. В целом на территории Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военнослужащих.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946680331.html
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в мире, краков, европа, сша
В мире, Краков, Европа, США
В Польше открылась самая восточная база спецназа США

RMF FM: в польском Кракове открылась постоянная база спецназа США

© Fotolia / Marcin MrowkaВид на Краков, Польша
Вид на Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Fotolia / Marcin Mrowka
Вид на Краков, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Самая восточная в Европе база спецназа США открылась в польском Кракове, в городе будут находиться 150-200 американских военных, сообщает радиостанция RMF FM.
"Американцы открыли постоянную базу спецназа в Кракове. Она называется Miron Camp в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, который погиб в Афганистане", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Miron Camp – это самая восточная база американских спецназовцев в Европе.
"В Кракове на ротационной основе постоянно будут находиться 150-200 американских военнослужащих", - добавляет RMF FM.
В целом на территории Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военнослужащих.
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