https://ria.ru/20240517/polsha-1946724861.html

В Польше открылась самая восточная база спецназа США

В Польше открылась самая восточная база спецназа США - РИА Новости, 17.05.2024

В Польше открылась самая восточная база спецназа США

Самая восточная в Европе база спецназа США открылась в польском Кракове, в городе будут находиться 150-200 американских военных, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:53

2024-05-17T16:53

2024-05-17T16:53

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ВАРШАВА, 17 мая – РИА Новости. Самая восточная в Европе база спецназа США открылась в польском Кракове, в городе будут находиться 150-200 американских военных, сообщает радиостанция RMF FM. "Американцы открыли постоянную базу спецназа в Кракове. Она называется Miron Camp в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, который погиб в Афганистане", - говорится в сообщении. Отмечается, что Miron Camp – это самая восточная база американских спецназовцев в Европе. "В Кракове на ротационной основе постоянно будут находиться 150-200 американских военнослужащих", - добавляет RMF FM. В целом на территории Польше дислоцированы около 10 тысяч американских военнослужащих.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946680331.html

https://ria.ru/20231225/evropa-1917551387.html

краков

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в мире, краков, европа, сша