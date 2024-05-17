https://ria.ru/20240517/politika-1946696963.html

Косачев: мир хочет новую логику международных отношений

Косачев: мир хочет новую логику международных отношений - РИА Новости, 17.05.2024

Косачев: мир хочет новую логику международных отношений

Государства мирового большинства отказываются вступать в военно-политические союзы, направленные против третьих стран, мир хочет именно такую логику... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:31

2024-05-17T15:31

2024-05-17T15:40

россия

китай

константин косачев

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Государства мирового большинства отказываются вступать в военно-политические союзы, направленные против третьих стран, мир хочет именно такую логику международных отношений, которую предлагают Россия и Китай, заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Китай. "Подход максимально точно отражен в совместном заявлении, которое называет современные российско-китайские отношения "более продвинутой формой межгосударственного взаимодействия по сравнению с военно-политическими союзами времен "холодной войны", специально отмечая, что они "не носят блокового и конфронтационного характера, не направлены против третьих стран". Этого ожидают от великих держав государства мирового большинства, которых сейчас активно "вербуют" в новые союзы и коалиции против кого-то. Мир устал и хочет иной логики международных отношений. Именно той, которую сегодня предлагают Россия и Китай", - написал Косачев. Сенатор отметил, что ожидания тех, кто говорил об оформлении военного союза между РФ и КНР, в очередной раз не подтвердились. "Парадоксальным образом я бы назвал наше партнерство "альянсом против альянсов": это действительно объединение усилий против блоковой логики ХХ века", - подчеркнул политик. "Не случайно в заявлении и в выступлениях двух глав государств максимально много говорится и о том, что обе страны собираются делать не только в интересах двух стран, но и в общем интересе. Это – показатель уровня видения мировых проблем лидерами мировых держав, которые предлагают создавать систему для всех стран и народов без исключений и конфронтаций, в чем заключается коренное отличие от подхода сторонников однополярной модели", - резюмировал Косачев.

https://radiosputnik.ru/20231120/putin-1910519247.html

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

россия

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россия, китай, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф