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Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 17.05.2024 (обновлено: 17:00 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/podpole-1946720713.html
Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы
Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы - РИА Новости, 17.05.2024
Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы
Российские военные около 15:20 нанесли удар по воинской части в пригороде Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:35
2024-05-17T17:00
одесса
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Российские военные около 15:20 нанесли удар по воинской части в пригороде Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55. &lt;...&gt; Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами", — сказал собеседник агентства.Попадание было точным, добавил Лебедев и показал фото, на которых виден большой столб дыма.По данным подполья, в последнее время в сторону этой части по три раза в сутки проезжали грузовики с различной военной техникой.Как сообщало украинское издание "Страна", в 15:15 в Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги, а затем прогремели взрывы.Кроме того, тревога звучала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946708144.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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одесса, вооруженные силы рф, безопасность, сергей лебедев
Одесса, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы

Подполье: ВС РФ ударили по военной части в поселке Дачное в пригороде Одессы

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание
Истребитель Су-35 вылетает на задание - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Российские военные около 15:20 нанесли удар по воинской части в пригороде Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55. <...> Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами", — сказал собеседник агентства.
© Фото : РИА НовостиДым на месте удара по украинской части в поселке Дачное под Одессой
Дым на месте удара по украинской части в поселке Дачное под Одессой - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : РИА Новости
Дым на месте удара по украинской части в поселке Дачное под Одессой
Попадание было точным, добавил Лебедев и показал фото, на которых виден большой столб дыма.
По данным подполья, в последнее время в сторону этой части по три раза в сутки проезжали грузовики с различной военной техникой.
Как сообщало украинское издание "Страна", в 15:15 в Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги, а затем прогремели взрывы.
Харьков - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в Харькове
Вчера, 16:05
Кроме того, тревога звучала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.
Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВооруженные силы РФБезопасностьСергей Лебедев
 
 
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