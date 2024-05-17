Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы
Подполье: ВС РФ ударили по военной части в поселке Дачное в пригороде Одессы
Истребитель Су-35 вылетает на задание. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Российские военные около 15:20 нанесли удар по воинской части в пригороде Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55. <...> Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами", — сказал собеседник агентства.
© Фото : РИА НовостиДым на месте удара по украинской части в поселке Дачное под Одессой
© Фото : РИА Новости
Дым на месте удара по украинской части в поселке Дачное под Одессой
Попадание было точным, добавил Лебедев и показал фото, на которых виден большой столб дыма.
По данным подполья, в последнее время в сторону этой части по три раза в сутки проезжали грузовики с различной военной техникой.
Как сообщало украинское издание "Страна", в 15:15 в Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги, а затем прогремели взрывы.
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Кроме того, тревога звучала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.
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