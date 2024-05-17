https://ria.ru/20240517/podpole-1946720713.html

Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы

Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы - РИА Новости, 17.05.2024

Подполье: ВС России нанесли удар по военной части в пригороде Одессы

Российские военные около 15:20 нанесли удар по воинской части в пригороде Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:35

2024-05-17T16:35

2024-05-17T17:00

одесса

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Российские военные около 15:20 нанесли удар по воинской части в пригороде Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией. Скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15:55. <...> Исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами", — сказал собеседник агентства.Попадание было точным, добавил Лебедев и показал фото, на которых виден большой столб дыма.По данным подполья, в последнее время в сторону этой части по три раза в сутки проезжали грузовики с различной военной техникой.Как сообщало украинское издание "Страна", в 15:15 в Одесской области раздался сигнал воздушной тревоги, а затем прогремели взрывы.Кроме того, тревога звучала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины.Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946708144.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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одесса, вооруженные силы рф, безопасность, сергей лебедев