Рейтинг@Mail.ru
Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:25 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946735430.html
Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.05.2024
Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
Почти 500 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала года в Подмосковье, это на 79 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:25
2024-05-17T17:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
врачи
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/45/1514684535_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_cd638ee0b7c518dd005e7a5ec3109dc3.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 500 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала года в Подмосковье, это на 79 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Для удобства родителей и детей профилактический осмотр можно пройти как в поликлинике, так и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательные учреждения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что всего с начала года профилактические осмотры прошли уже почти 500 тысяч детей, что на 79 тысяч больше, если сравнивать с таким же периодом 2023 года. Данные о пройденном профосмотре появляются в личном кабинете в течение 45 дней.
https://ria.ru/20240516/podmoskove-1946478175.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/45/1514684535_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_5d5e6468b101196bb328328b70b5a439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Врачи, Дети

Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВрач осматривает пациента
Врач осматривает пациента - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Врач осматривает пациента
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 500 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала года в Подмосковье, это на 79 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Для удобства родителей и детей профилактический осмотр можно пройти как в поликлинике, так и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательные учреждения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Осмотр дома - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Больше 130 врачей построили дома в Подмосковье по программе "Земля врачам"
16 мая, 16:56
Он уточнил, что всего с начала года профилактические осмотры прошли уже почти 500 тысяч детей, что на 79 тысяч больше, если сравнивать с таким же периодом 2023 года.
Данные о пройденном профосмотре появляются в личном кабинете в течение 45 дней.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей СапанюкВрачиДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала