https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946735430.html
Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.05.2024
Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
Почти 500 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала года в Подмосковье, это на 79 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:25
2024-05-17T17:25
2024-05-17T17:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей сапанюк
врачи
дети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/45/1514684535_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_cd638ee0b7c518dd005e7a5ec3109dc3.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 500 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала года в Подмосковье, это на 79 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Для удобства родителей и детей профилактический осмотр можно пройти как в поликлинике, так и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательные учреждения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что всего с начала года профилактические осмотры прошли уже почти 500 тысяч детей, что на 79 тысяч больше, если сравнивать с таким же периодом 2023 года. Данные о пройденном профосмотре появляются в личном кабинете в течение 45 дней.
https://ria.ru/20240516/podmoskove-1946478175.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151468/45/1514684535_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_5d5e6468b101196bb328328b70b5a439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Сапанюк, Врачи, Дети