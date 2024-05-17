https://ria.ru/20240517/podmoskove-1946735430.html

Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 17.05.2024

Почти 500 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Почти 500 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала года в Подмосковье, это на 79 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:25

2024-05-17T17:25

2024-05-17T17:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

врачи

дети

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Почти 500 тысяч детей прошли профилактические осмотры с начала года в Подмосковье, это на 79 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Для удобства родителей и детей профилактический осмотр можно пройти как в поликлинике, так и в школе. В этом случае бригады врачей самостоятельно выезжают в образовательные учреждения", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он уточнил, что всего с начала года профилактические осмотры прошли уже почти 500 тысяч детей, что на 79 тысяч больше, если сравнивать с таким же периодом 2023 года. Данные о пройденном профосмотре появляются в личном кабинете в течение 45 дней.

https://ria.ru/20240516/podmoskove-1946478175.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк, врачи, дети