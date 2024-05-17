https://ria.ru/20240517/podderzhka-1946709607.html

Компании из Крыма стали активнее пользоваться инструментами поддержки РЭЦ

Компании из Крыма стали активнее пользоваться инструментами поддержки РЭЦ - РИА Новости, 17.05.2024

Компании из Крыма стали активнее пользоваться инструментами поддержки РЭЦ

Компании из Республики Крым стали активнее пользоваться инструментами поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), рассказал руководитель... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:08

2024-05-17T16:08

2024-05-17T16:20

экономика

республика крым

россия

алушта

ирина кивико

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компании из Республики Крым стали активнее пользоваться инструментами поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), рассказал руководитель представительства РЭЦ в Крыму Владислав Есин в ходе IV Международного форума "Время для экспорта" в Алуште."По итогам 2023 года РЭЦ поддержал 23 тысячи экспортеров, при этом объем поддержанного экспорта составил 17 миллиардов долларов. Могу отметить, что компании региона начали пользоваться финансовым продуктом ЭКСАР "Страхование отсрочки МСП", - сказал Есин в ходе пленарной сессии форума.Всего более 200 предпринимателей приняли участие в IV Международном форуме "Время для экспорта". Форум осветил самые актуальные темы, в том числе меры поддержки бизнеса в новых реалиях. В работе форума приняли участие заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв, председатели профильных комитетов Госсовета Республики Крым Ольга Виноградова и Оксана Доброрез, представитель МИД России в г. Симферополь Артем Березовский, а также представители Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленной политики Республики Крым."Мы очень рады, что крымский бизнес развивается. У нас экспорт в более чем 39 стран. 20 миллионов долларов - сумма может и не очень большая, но это сумма прямого экспорта: без торговых домов, без отгрузки из Краснодарского края, Ростовской области", - рассказала Кивико.

https://ria.ru/20240427/podderzhka-1942757799.html

республика крым

россия

алушта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, республика крым, россия, алушта, ирина кивико, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)