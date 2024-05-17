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Компании из Крыма стали активнее пользоваться инструментами поддержки РЭЦ - РИА Новости, 17.05.2024
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16:08 17.05.2024 (обновлено: 16:20 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/podderzhka-1946709607.html
Компании из Крыма стали активнее пользоваться инструментами поддержки РЭЦ
Компании из Крыма стали активнее пользоваться инструментами поддержки РЭЦ - РИА Новости, 17.05.2024
Компании из Крыма стали активнее пользоваться инструментами поддержки РЭЦ
Компании из Республики Крым стали активнее пользоваться инструментами поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), рассказал руководитель... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:08
2024-05-17T16:20
экономика
республика крым
россия
алушта
ирина кивико
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компании из Республики Крым стали активнее пользоваться инструментами поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), рассказал руководитель представительства РЭЦ в Крыму Владислав Есин в ходе IV Международного форума "Время для экспорта" в Алуште."По итогам 2023 года РЭЦ поддержал 23 тысячи экспортеров, при этом объем поддержанного экспорта составил 17 миллиардов долларов. Могу отметить, что компании региона начали пользоваться финансовым продуктом ЭКСАР "Страхование отсрочки МСП", - сказал Есин в ходе пленарной сессии форума.Всего более 200 предпринимателей приняли участие в IV Международном форуме "Время для экспорта". Форум осветил самые актуальные темы, в том числе меры поддержки бизнеса в новых реалиях. В работе форума приняли участие заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв, председатели профильных комитетов Госсовета Республики Крым Ольга Виноградова и Оксана Доброрез, представитель МИД России в г. Симферополь Артем Березовский, а также представители Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленной политики Республики Крым."Мы очень рады, что крымский бизнес развивается. У нас экспорт в более чем 39 стран. 20 миллионов долларов - сумма может и не очень большая, но это сумма прямого экспорта: без торговых домов, без отгрузки из Краснодарского края, Ростовской области", - рассказала Кивико.
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республика крым
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экономика, республика крым, россия, алушта, ирина кивико, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Республика Крым, Россия, Алушта, Ирина Кивико, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Компании из Крыма стали активнее пользоваться инструментами поддержки РЭЦ

© Фото : пресс-служба РЭЦIV Международный форум "Время для экспорта" в Алуште
IV Международный форум Время для экспорта в Алуште - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
IV Международный форум "Время для экспорта" в Алуште
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компании из Республики Крым стали активнее пользоваться инструментами поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), рассказал руководитель представительства РЭЦ в Крыму Владислав Есин в ходе IV Международного форума "Время для экспорта" в Алуште.
"По итогам 2023 года РЭЦ поддержал 23 тысячи экспортеров, при этом объем поддержанного экспорта составил 17 миллиардов долларов. Могу отметить, что компании региона начали пользоваться финансовым продуктом ЭКСАР "Страхование отсрочки МСП", - сказал Есин в ходе пленарной сессии форума.
Всего более 200 предпринимателей приняли участие в IV Международном форуме "Время для экспорта". Форум осветил самые актуальные темы, в том числе меры поддержки бизнеса в новых реалиях. В работе форума приняли участие заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв, председатели профильных комитетов Госсовета Республики Крым Ольга Виноградова и Оксана Доброрез, представитель МИД России в г. Симферополь Артем Березовский, а также представители Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленной политики Республики Крым.
"Мы очень рады, что крымский бизнес развивается. У нас экспорт в более чем 39 стран. 20 миллионов долларов - сумма может и не очень большая, но это сумма прямого экспорта: без торговых домов, без отгрузки из Краснодарского края, Ростовской области", - рассказала Кивико.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
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ЭкономикаРеспублика КрымРоссияАлуштаИрина КивикоРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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