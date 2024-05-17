Компании из Крыма стали активнее пользоваться инструментами поддержки РЭЦ
© Фото : пресс-служба РЭЦIV Международный форум "Время для экспорта" в Алуште
© Фото : пресс-служба РЭЦ
IV Международный форум "Время для экспорта" в Алуште
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компании из Республики Крым стали активнее пользоваться инструментами поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), рассказал руководитель представительства РЭЦ в Крыму Владислав Есин в ходе IV Международного форума "Время для экспорта" в Алуште.
"По итогам 2023 года РЭЦ поддержал 23 тысячи экспортеров, при этом объем поддержанного экспорта составил 17 миллиардов долларов. Могу отметить, что компании региона начали пользоваться финансовым продуктом ЭКСАР "Страхование отсрочки МСП", - сказал Есин в ходе пленарной сессии форума.
Всего более 200 предпринимателей приняли участие в IV Международном форуме "Время для экспорта". Форум осветил самые актуальные темы, в том числе меры поддержки бизнеса в новых реалиях. В работе форума приняли участие заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв, председатели профильных комитетов Госсовета Республики Крым Ольга Виноградова и Оксана Доброрез, представитель МИД России в г. Симферополь Артем Березовский, а также представители Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленной политики Республики Крым.
"Мы очень рады, что крымский бизнес развивается. У нас экспорт в более чем 39 стран. 20 миллионов долларов - сумма может и не очень большая, но это сумма прямого экспорта: без торговых домов, без отгрузки из Краснодарского края, Ростовской области", - рассказала Кивико.