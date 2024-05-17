https://ria.ru/20240517/petivystavka-1946595231.html

Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети

Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети - РИА Новости, 17.05.2024

Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети

Бахрушинский театральный музей открыл фотовыставку о хореографе Ролане Пети к 100-летию со дня его рождения в Российском духовно-культурном православном центре... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:22

2024-05-17T10:22

2024-05-17T10:22

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл фотовыставку о хореографе Ролане Пети к 100-летию со дня его рождения в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, сообщили в пресс-службе музея."Бахрушинский музей как крупнейший хранитель театрального наследия не мог оставить без внимания юбилей Мастера. Мы рады представить уникальную фотовыставку о творчестве великого хореографа. Ролан Пети – эпоха в истории мирового и российского балета и единственный зарубежный хореограф, удостоенный государственной премии России. Маэстро крайне редко позволял снимать свои репетиции, но для Михаила Логвинова было сделано исключение. Гости выставки смогут увидеть уникальные кадры, снятые в России и во Франции", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова, слова которой цитирует пресс-служба.Отмечается, что в состав экспозиции вошли фотоработы, запечатлевшие мастера, а также звезд Большого и Мариинского театров, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, парижской Opera Garnier в его постановках. Важное место в проекте занимает снятый специально для RePETITion фильм-интервью народного артиста России, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, в котором он делится воспоминаниями о своей работе с маэстро.История сотрудничества Ролана Пети с Россией насчитывает несколько десятилетий. В 1970-х его "Собор Парижской богоматери" произвел фурор в СССР. В 2003 постановка была воссоздана хореографом для труппы Большого театра. В 1973 году Пети поставил в Большом театре "Гибель розы" для Майи Плисецкой, в 1988 – "Сирано де Бержерака", подчеркнули в пресс-релизе."Тем не менее самым запоминающимся балетом, поставленным Пети в Большом, стала "Пиковая дама" (2001) на музыку Шестой симфонии Чайковского, где главные партии исполнили Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа, Светлана Лунькина и Георгий Гераськин. Особое место в экспозиции выставки занимают фотографии знаменитой постановки", - добавили в музее.

https://ria.ru/20240514/muzeynyemarshrutykazan-1944368835.html

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россия, париж, франция, большой театр, театральный музей имени бахрушина