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Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети - РИА Новости, 17.05.2024
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10:22 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/petivystavka-1946595231.html
Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети
Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети - РИА Новости, 17.05.2024
Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети
Бахрушинский театральный музей открыл фотовыставку о хореографе Ролане Пети к 100-летию со дня его рождения в Российском духовно-культурном православном центре... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:22
2024-05-17T10:22
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл фотовыставку о хореографе Ролане Пети к 100-летию со дня его рождения в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, сообщили в пресс-службе музея.&quot;Бахрушинский музей как крупнейший хранитель театрального наследия не мог оставить без внимания юбилей Мастера. Мы рады представить уникальную фотовыставку о творчестве великого хореографа. Ролан Пети – эпоха в истории мирового и российского балета и единственный зарубежный хореограф, удостоенный государственной премии России. Маэстро крайне редко позволял снимать свои репетиции, но для Михаила Логвинова было сделано исключение. Гости выставки смогут увидеть уникальные кадры, снятые в России и во Франции&quot;, - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова, слова которой цитирует пресс-служба.Отмечается, что в состав экспозиции вошли фотоработы, запечатлевшие мастера, а также звезд Большого и Мариинского театров, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, парижской Opera Garnier в его постановках. Важное место в проекте занимает снятый специально для RePETITion фильм-интервью народного артиста России, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, в котором он делится воспоминаниями о своей работе с маэстро.История сотрудничества Ролана Пети с Россией насчитывает несколько десятилетий. В 1970-х его "Собор Парижской богоматери" произвел фурор в СССР. В 2003 постановка была воссоздана хореографом для труппы Большого театра. В 1973 году Пети поставил в Большом театре "Гибель розы" для Майи Плисецкой, в 1988 – "Сирано де Бержерака", подчеркнули в пресс-релизе."Тем не менее самым запоминающимся балетом, поставленным Пети в Большом, стала "Пиковая дама" (2001) на музыку Шестой симфонии Чайковского, где главные партии исполнили Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа, Светлана Лунькина и Георгий Гераськин. Особое место в экспозиции выставки занимают фотографии знаменитой постановки", - добавили в музее.
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россия, париж, франция, большой театр, театральный музей имени бахрушина
Музейные маршруты России, Россия, Париж, Франция, Большой театр, Театральный музей имени Бахрушина

Бахрушинский музей открыл в Париже фотовыставку о Ролане Пети

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяОткрытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже
Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Бахрушинский театральный музей открыл фотовыставку о хореографе Ролане Пети к 100-летию со дня его рождения в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, сообщили в пресс-службе музея.
«

"Бахрушинский музей как крупнейший хранитель театрального наследия не мог оставить без внимания юбилей Мастера. Мы рады представить уникальную фотовыставку о творчестве великого хореографа. Ролан Пети – эпоха в истории мирового и российского балета и единственный зарубежный хореограф, удостоенный государственной премии России. Маэстро крайне редко позволял снимать свои репетиции, но для Михаила Логвинова было сделано исключение. Гости выставки смогут увидеть уникальные кадры, снятые в России и во Франции", - сказала гендиректор музея Кристина Трубинова, слова которой цитирует пресс-служба.

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяГенеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова на открытии фотовыставки о Ролане Пети в Париже
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова на открытии фотовыставки о Ролане Пети в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова на открытии фотовыставки о Ролане Пети в Париже
Отмечается, что в состав экспозиции вошли фотоработы, запечатлевшие мастера, а также звезд Большого и Мариинского театров, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, парижской Opera Garnier в его постановках. Важное место в проекте занимает снятый специально для RePETITion фильм-интервью народного артиста России, ректора Академии русского балета имени Вагановой Николая Цискаридзе, в котором он делится воспоминаниями о своей работе с маэстро.
История сотрудничества Ролана Пети с Россией насчитывает несколько десятилетий. В 1970-х его "Собор Парижской богоматери" произвел фурор в СССР. В 2003 постановка была воссоздана хореографом для труппы Большого театра. В 1973 году Пети поставил в Большом театре "Гибель розы" для Майи Плисецкой, в 1988 – "Сирано де Бержерака", подчеркнули в пресс-релизе.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяРоссийский духовно-культурный православный центр
Российский духовно-культурный православный центр
Российский духовно-культурный православный центр
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
1 из 4
Российский духовно-культурный православный центр
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
2 из 4

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
3 из 4

Открытие фотовыставки о Ролане Пети в Париже

© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
4 из 4
"Тем не менее самым запоминающимся балетом, поставленным Пети в Большом, стала "Пиковая дама" (2001) на музыку Шестой симфонии Чайковского, где главные партии исполнили Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа, Светлана Лунькина и Георгий Гераськин. Особое место в экспозиции выставки занимают фотографии знаменитой постановки", - добавили в музее.
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Музейные маршруты РоссииРоссияПарижФранцияБольшой театрТеатральный музей имени Бахрушина
 
 
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