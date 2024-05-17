https://ria.ru/20240517/peregovory-1946599110.html

На Западе хотят убедить Киев согласиться на переговоры, пишут СМИ

На Западе хотят убедить Киев согласиться на переговоры, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

На Западе хотят убедить Киев согласиться на переговоры, пишут СМИ

Страны Запада намерены совместными усилиями подтолкнуть Киев к переговорам о мире, передает радиостанция Europe1 со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:27

2024-05-17T10:27

2024-05-17T15:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Страны Запада намерены совместными усилиями подтолкнуть Киев к переговорам о мире, передает радиостанция Europe1 со ссылкой на источники. "Западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия для того, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", — говорится в сообщении.Как отмечает радиостанция, Киеву придется сделать выбор в пользу переговоров на фоне возможного развития событий по менее благоприятному сценарию, который может привести к открытию российскими силами другого фронта. В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, но украинские власти сами на законодательном уровне запретили себе вступать в переговоры. Об этом в очередной раз заявил президент Владимир Путин в интервью информагентству Синьхуа перед визитом в Китай. Он отметил, что Москва хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта, но с учетом интересов всех вовлеченных в него конфликт стран, в том числе и интересов России.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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в мире, россия, владимир зеленский, украина