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На Западе хотят убедить Киев согласиться на переговоры, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 17.05.2024 (обновлено: 15:16 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/peregovory-1946599110.html
На Западе хотят убедить Киев согласиться на переговоры, пишут СМИ
На Западе хотят убедить Киев согласиться на переговоры, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
На Западе хотят убедить Киев согласиться на переговоры, пишут СМИ
Страны Запада намерены совместными усилиями подтолкнуть Киев к переговорам о мире, передает радиостанция Europe1 со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:27
2024-05-17T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Страны Запада намерены совместными усилиями подтолкнуть Киев к переговорам о мире, передает радиостанция Europe1 со ссылкой на источники. "Западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия для того, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", — говорится в сообщении.Как отмечает радиостанция, Киеву придется сделать выбор в пользу переговоров на фоне возможного развития событий по менее благоприятному сценарию, который может привести к открытию российскими силами другого фронта. В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, но украинские власти сами на законодательном уровне запретили себе вступать в переговоры. Об этом в очередной раз заявил президент Владимир Путин в интервью информагентству Синьхуа перед визитом в Китай. Он отметил, что Москва хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта, но с учетом интересов всех вовлеченных в него конфликт стран, в том числе и интересов России.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946553281.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина
На Западе хотят убедить Киев согласиться на переговоры, пишут СМИ

Europe1: Запад готовится убедить Зеленского принять принцип переговоров

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Страны Запада намерены совместными усилиями подтолкнуть Киев к переговорам о мире, передает радиостанция Europe1 со ссылкой на источники.
"Западные правительства готовят скоординированные дипломатические действия для того, чтобы убедить Владимира Зеленского принять принцип переговоров", — говорится в сообщении.
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Как отмечает радиостанция, Киеву придется сделать выбор в пользу переговоров на фоне возможного развития событий по менее благоприятному сценарию, который может привести к открытию российскими силами другого фронта.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом, но украинские власти сами на законодательном уровне запретили себе вступать в переговоры. Об этом в очередной раз заявил президент Владимир Путин в интервью информагентству Синьхуа перед визитом в Китай. Он отметил, что Москва хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта, но с учетом интересов всех вовлеченных в него конфликт стран, в том числе и интересов России.
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