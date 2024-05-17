https://ria.ru/20240517/patrushev-1946799010.html

Патрушев будет курировать госполитику в области сельского хозяйства

Патрушев будет курировать госполитику в области сельского хозяйства - РИА Новости, 17.05.2024

Патрушев будет курировать госполитику в области сельского хозяйства

Дмитрий Патрушев в качестве вице-премьера РФ будет курировать госполитику в области сельского хозяйства, экологические вопросы и социально-экономическое... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:38

2024-05-17T21:38

2024-05-17T22:05

экономика

жкх

россия

дмитрий патрушев

борис беляков

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дмитрий Патрушев в качестве вице-премьера РФ будет курировать госполитику в области сельского хозяйства, экологические вопросы и социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа (СФО), сообщает пресс-служба кабмина. "Вице-премьер Дмитрий Патрушев берет под свою ответственность государственную политику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе виноградарства и виноделия, земельных отношений в части земель сельскохозяйственного назначения, устойчивого развития сельских территорий, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса", - говорится в сообщении. В новой должности Патрушев также отвечает и за разработку, реализацию и контроль национального проекта "Экология". Кроме того, он будет курировать социально-экономическое развитие Сибирского федерального округа. "Отрасль сельского хозяйства сегодня демонстрирует уверенные темпы развития. Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность. Достигнутую динамику необходимо сохранить. То же самое можно сказать об экологических проектах. Сделано многое, но нужно продолжать работу. Опыт и компетенции Дмитрия Патрушева в статусе вице-премьера обеспечат достижение поставленных задач", - отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

https://ria.ru/20240517/mishustin-1946798160.html

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экономика, жкх, россия, дмитрий патрушев, борис беляков, политика