Рейтинг@Mail.ru
Оверчук заявил о возможном расширении импорта товаров из Афганистана - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 17.05.2024 (обновлено: 16:31 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/overchuk-1946712831.html
Оверчук заявил о возможном расширении импорта товаров из Афганистана
Оверчук заявил о возможном расширении импорта товаров из Афганистана - РИА Новости, 17.05.2024
Оверчук заявил о возможном расширении импорта товаров из Афганистана
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на российский рынок, заявил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:18
2024-05-17T16:31
экономика
россия
афганистан
москва
алексей оверчук
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945635921_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_7aa88a96efef7b32712e0813b21afe84.jpg
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на российский рынок, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.&quot;Очень заинтересованы в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на наш рынок. В прошлом году они уже начали ввозить виноград, смешанные орехи, сухофрукты. Думаем, что номенклатура товаров из Афганистана будет расширяться&quot;, - сказал он в ходе пресс-подхода в рамках международного экономического форума &quot;Россия - Исламский мир: KazanForum&quot;.Объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил около 560 миллиона долларов.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
https://ria.ru/20240517/import-1946676708.html
россия
афганистан
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945635921_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_f4d9d80205ee1dd797bd66d8de64a308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, афганистан, москва, алексей оверчук, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Афганистан, Москва, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Оверчук заявил о возможном расширении импорта товаров из Афганистана

Оверчук: Россия заинтересована в импорте афганской продукции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на российский рынок, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«

"Очень заинтересованы в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на наш рынок. В прошлом году они уже начали ввозить виноград, смешанные орехи, сухофрукты. Думаем, что номенклатура товаров из Афганистана будет расширяться", - сказал он в ходе пресс-подхода в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

Объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил около 560 миллиона долларов.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Морская нефтедобывающая платформа - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Афганистан нарастил импорт нефтепродуктов из России
Вчера, 14:11
 
ЭкономикаРоссияАфганистанМоскваАлексей ОверчукМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничестваРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала