https://ria.ru/20240517/overchuk-1946712831.html
Оверчук заявил о возможном расширении импорта товаров из Афганистана
Оверчук заявил о возможном расширении импорта товаров из Афганистана - РИА Новости, 17.05.2024
Оверчук заявил о возможном расширении импорта товаров из Афганистана
КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на российский рынок, заявил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:18
2024-05-17T16:18
2024-05-17T16:31
экономика
россия
афганистан
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алексей оверчук
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на российский рынок, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Очень заинтересованы в том, чтобы Афганистан экспортировал свою сельскохозяйственную продукцию на наш рынок. В прошлом году они уже начали ввозить виноград, смешанные орехи, сухофрукты. Думаем, что номенклатура товаров из Афганистана будет расширяться", - сказал он в ходе пресс-подхода в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".Объем взаимной торговли РФ и Афганистана в 2023 году составил около 560 миллиона долларов.Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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экономика, россия, афганистан, москва, алексей оверчук, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Афганистан, Москва, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Оверчук заявил о возможном расширении импорта товаров из Афганистана
Оверчук: Россия заинтересована в импорте афганской продукции