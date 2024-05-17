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Экс-судья Шмидт заявил, что готовится европейский ордер на его арест
Экс-судья Шмидт заявил, что готовится европейский ордер на его арест - РИА Новости, 17.05.2024
Экс-судья Шмидт заявил, что готовится европейский ордер на его арест
Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию, заявил, что готовится европейский ордер на его арест. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T09:27
2024-05-17T09:27
2024-05-17T09:27
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белоруссия
польша
варшава
томаш шмидт (судья)
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МИНСК, 17 мая - РИА Новости. Польский экс-судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию, заявил, что готовится европейский ордер на его арест. "Уже был выдан ордер на мой арест (в Польше – ред.) и уже против меня были выдвинуты обвинения. Есть уже приказ о моем аресте. Готовят также европейский ордер об аресте", - сказал он журналистам. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша". Шмидт заочно арестован на три месяца, сообщало Польское телевидение.
https://ria.ru/20240510/shmidt-1945168453.html
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в мире, белоруссия, польша, варшава, томаш шмидт (судья)
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава, Томаш Шмидт (судья)
Экс-судья Шмидт заявил, что готовится европейский ордер на его арест
Польский экс-судья Шмидт заявил, что готовится европейский ордер на его арест