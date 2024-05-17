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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/opasnost-1946814360.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:33
2024-05-17T23:33
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе была запущена в 23.12 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале. Также ракетная опасность, которая была объявлена в 23.23 мск, отменена и в Шебекинском городском округе и городе Шебекино. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ и город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - сообщается в Telegram-канале МЧС Белгородской области.
https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html
белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВоенные в Белгороде
Военные в Белгороде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе была запущена в 23.12 мск.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
Также ракетная опасность, которая была объявлена в 23.23 мск, отменена и в Шебекинском городском округе и городе Шебекино.
"РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ и город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - сообщается в Telegram-канале МЧС Белгородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районШебекиноВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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