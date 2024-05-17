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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:33

2024-05-17T23:33

2024-05-17T23:33

происшествия

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе была запущена в 23.12 мск. "В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале. Также ракетная опасность, которая была объявлена в 23.23 мск, отменена и в Шебекинском городском округе и городе Шебекино. "РСЧС: Внимание! Шебекинский городской округ и город Шебекино. Отбой ракетной опасности", - сообщается в Telegram-канале МЧС Белгородской области.

https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html

белгород

белгородский район

шебекино

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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)