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Лия Заурбекова покинула ОМВД отдельно от родственников, сообщили в ОНК

Лия Заурбекова покинула ОМВД отдельно от родственников, сообщили в ОНК - РИА Новости, 17.05.2024

Лия Заурбекова покинула ОМВД отдельно от родственников, сообщили в ОНК

Девушку из Чечни Лия Заурбекова покинула ОМВД Нагатино-Садовников, она уехала отдельно от родственников, сообщил РИА Новости секретарь Общественной... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T00:14

2024-05-17T00:14

2024-05-17T00:32

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Девушку из Чечни Лия Заурбекова покинула ОМВД Нагатино-Садовников, она уехала отдельно от родственников, сообщил РИА Новости секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московский отдел полиции окружили неизвестные, а внутри якобы находилась девушка из Чечни, которая пыталась сбежать из дома, где "испытывала психологическое и физическое насилие". Позже информированный источник сообщил РИА Новости, что девушку отпустили."Она уехала в сопровождении адвоката и находится в безопасном месте", — сказал он.На вопрос, были ли вместе с ней ее родственники, Мельников сказал: "Нет, она убыла отдельно"."Мы там проверили все, зашли в том числе к содержащимся в СПЗ гражданам, опросили их на предмет соблюдения их прав, нарушений никаких не выявлено… Отмечаем, что сотрудники действовали в рамках закона и в интересах граждан России", — добавил он."Мы, конечно, постараемся сейчас следить за ее судьбой и оказывать помощь, если таковая необходима", — сказал Мельников.Он приезжал в ОМВД вместе с депутатом Госдумы Анастасией Удальцовой и коллегой из ОНК.

https://rsport.ria.ru/20240214/proisshestviya-1927259517.html

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