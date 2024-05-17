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Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до трех
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до трех - РИА Новости, 17.05.2024
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до трех
Число раненных в результате обстрелов Горловки в ДНР украинскими войсками в пятницу увеличилось до трех, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:03
2024-05-17T17:03
2024-05-17T17:04
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число раненных в результате обстрелов Горловки в ДНР украинскими войсками в пятницу увеличилось до трех, сообщает мэр города Иван Приходько. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан возросло до трёх", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника. Ранее мэр сообщал, что вследствие украинской вооруженной агрессии пострадали два человека. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в пятницу выпустили по Горловке не менее 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до трех
Приходько: число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до трех