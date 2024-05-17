https://ria.ru/20240517/obstrely-1946727250.html

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до трех

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до трех - РИА Новости, 17.05.2024

Число пострадавших при украинских обстрелах Горловки выросло до трех

Число раненных в результате обстрелов Горловки в ДНР украинскими войсками в пятницу увеличилось до трех, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:03

2024-05-17T17:03

2024-05-17T17:04

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Число раненных в результате обстрелов Горловки в ДНР украинскими войсками в пятницу увеличилось до трех, сообщает мэр города Иван Приходько. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан возросло до трёх", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника. Ранее мэр сообщал, что вследствие украинской вооруженной агрессии пострадали два человека. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в пятницу выпустили по Горловке не менее 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, безопасность