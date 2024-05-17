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ВСУ продолжили обстрел Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:50 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/obstrely-1946579253.html
ВСУ продолжили обстрел Горловки кассетными снарядами
ВСУ продолжили обстрел Горловки кассетными снарядами - РИА Новости, 17.05.2024
ВСУ продолжили обстрел Горловки кассетными снарядами
Украинские войска утром в пятницу продолжили обстреливать Горловку в ДНР кассетными натовскими снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T07:50
2024-05-17T07:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
происшествия
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу продолжили обстреливать Горловку в ДНР кассетными натовскими снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240517/pvo-1946577448.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ продолжили обстрел Горловки кассетными снарядами

СЦКК: ВСУ продолжили обстрел Горловки кассетными снарядами натовского калибра

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела в Никитовском районе Горловки
Последствия обстрела в Никитовском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела в Никитовском районе Горловки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска утром в пятницу продолжили обстреливать Горловку в ДНР кассетными натовскими снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОПроисшествияРоссия
 
 
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