https://ria.ru/20240517/novak-1946800382.html

Новак продолжит курировать сферу ТЭК

Новак продолжит курировать сферу ТЭК - РИА Новости, 17.05.2024

Новак продолжит курировать сферу ТЭК

Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, но вместе с тем теперь будет... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:43

2024-05-17T21:43

2024-05-17T22:08

россия

александр новак

политика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

борис беляков

донецкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176013_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_daca7d774b15c1f7ebb380b2a3d115c4.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок, сообщила пресс-служба кабмина."За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем, теперь он является и куратором экономического блока", - говорится в сообщении.В частности, вице-премьер будет отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки малого и среднего предпринимательства, уточняет пресс-служба.Кроме того, Новак теперь координирует работу органов исполнительной власти в части разработки основных направлений социально-экономического развития России, единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также госрегулирования финрынков, интеллектуальной собственности и развития конкуренции. К его обязанностям относится и контроль за созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, государственной статистической и внешнеэкономической деятельности."Работая на различных должностях, как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач", - прокомментировал утверждение полномочий Новака пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.Новак родился в 1971 году в городе Авдеевка Донецкой области, в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".Новак работал в Норильске и Красноярске, а в 2008 году перешел на пост замминистра финансов. В 2012 году он перешел в Минэнерго, более 8 лет занимал должность главы министерства. А в ноябре 2020 года был назначен вице-премьером, курирующим ТЭК.

https://ria.ru/20240512/tek-1945367667.html

россия

донецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр новак, политика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), борис беляков, донецкая область