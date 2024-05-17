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Новак продолжит курировать сферу ТЭК - РИА Новости, 17.05.2024
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21:43 17.05.2024 (обновлено: 22:08 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/novak-1946800382.html
Новак продолжит курировать сферу ТЭК
Новак продолжит курировать сферу ТЭК - РИА Новости, 17.05.2024
Новак продолжит курировать сферу ТЭК
Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, но вместе с тем теперь будет... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:43
2024-05-17T22:08
россия
александр новак
политика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
борис беляков
донецкая область
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок, сообщила пресс-служба кабмина."За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем, теперь он является и куратором экономического блока", - говорится в сообщении.В частности, вице-премьер будет отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки малого и среднего предпринимательства, уточняет пресс-служба.Кроме того, Новак теперь координирует работу органов исполнительной власти в части разработки основных направлений социально-экономического развития России, единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также госрегулирования финрынков, интеллектуальной собственности и развития конкуренции. К его обязанностям относится и контроль за созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, государственной статистической и внешнеэкономической деятельности."Работая на различных должностях, как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач", - прокомментировал утверждение полномочий Новака пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.Новак родился в 1971 году в городе Авдеевка Донецкой области, в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".Новак работал в Норильске и Красноярске, а в 2008 году перешел на пост замминистра финансов. В 2012 году он перешел в Минэнерго, более 8 лет занимал должность главы министерства. А в ноябре 2020 года был назначен вице-премьером, курирующим ТЭК.
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россия, александр новак, политика, министерство энергетики рф (минэнерго россии), борис беляков, донецкая область
Россия, Александр Новак, Политика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Борис Беляков, Донецкая область
Новак продолжит курировать сферу ТЭК

Новак будет курировать сферу ТЭК и отвечать за экономический блок

CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) / Заместитель председателя правительства Александр Новак
Заместитель председателя правительства Александр Новак - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
CC BY 4.0 / Правительство России (cropped) /
Заместитель председателя правительства Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок, сообщила пресс-служба кабмина.
"За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем, теперь он является и куратором экономического блока", - говорится в сообщении.
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В частности, вице-премьер будет отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки малого и среднего предпринимательства, уточняет пресс-служба.
Кроме того, Новак теперь координирует работу органов исполнительной власти в части разработки основных направлений социально-экономического развития России, единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также госрегулирования финрынков, интеллектуальной собственности и развития конкуренции. К его обязанностям относится и контроль за созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, государственной статистической и внешнеэкономической деятельности.
"Работая на различных должностях, как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач", - прокомментировал утверждение полномочий Новака пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Новак родился в 1971 году в городе Авдеевка Донецкой области, в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".
Новак работал в Норильске и Красноярске, а в 2008 году перешел на пост замминистра финансов. В 2012 году он перешел в Минэнерго, более 8 лет занимал должность главы министерства. А в ноябре 2020 года был назначен вице-премьером, курирующим ТЭК.
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