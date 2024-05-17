Новак продолжит курировать сферу ТЭК
Новак будет курировать сферу ТЭК и отвечать за экономический блок
Заместитель председателя правительства Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак на своей должности продолжит курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс, но вместе с тем теперь будет отвечать за экономический блок, сообщила пресс-служба кабмина.
"За вице-премьером Александром Новаком остается электроэнергетика и топливно-энергетический комплекс. Вместе с тем, теперь он является и куратором экономического блока", - говорится в сообщении.
В частности, вице-премьер будет отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки малого и среднего предпринимательства, уточняет пресс-служба.
Кроме того, Новак теперь координирует работу органов исполнительной власти в части разработки основных направлений социально-экономического развития России, единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также госрегулирования финрынков, интеллектуальной собственности и развития конкуренции. К его обязанностям относится и контроль за созданием и функционированием свободных и особых экономических зон, государственной статистической и внешнеэкономической деятельности.
"Работая на различных должностях, как в бизнесе, так и на государственной службе, Александр Новак успешно координировал финансовые и экономические вопросы, имеет навыки стратегического решения поставленных задач", - прокомментировал утверждение полномочий Новака пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
Новак родился в 1971 году в городе Авдеевка Донецкой области, в 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "Экономика и управление в металлургии".
Новак работал в Норильске и Красноярске, а в 2008 году перешел на пост замминистра финансов. В 2012 году он перешел в Минэнерго, более 8 лет занимал должность главы министерства. А в ноябре 2020 года был назначен вице-премьером, курирующим ТЭК.
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