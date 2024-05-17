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Подполье предупредило о возможной облаве военкомов в Николаеве - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:25 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/nikolaev-1946813748.html
Подполье предупредило о возможной облаве военкомов в Николаеве
Подполье предупредило о возможной облаве военкомов в Николаеве - РИА Новости, 17.05.2024
Подполье предупредило о возможной облаве военкомов в Николаеве
Сотрудники мобилизационных команд украинских военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) приехали в Николаев, в субботу может "начаться облава",... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T23:25
2024-05-17T23:25
в мире
украина
николаев (украина)
киев
владимир зеленский
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники мобилизационных команд украинских военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) приехали в Николаев, в субботу может "начаться облава", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Два автобуса, битком набитых ТЦКшниками, заехали в город. Номера западные. Завтра начнется облава, будьте осторожны", - сказал собеседник агентства. В субботу, 18 мая, на Украине вступает в силу закон об усилении мобилизации. Документ был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946786388.html
украина
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в мире, украина, николаев (украина), киев, владимир зеленский, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Николаев (Украина), Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подполье предупредило о возможной облаве военкомов в Николаеве

Лебедев: военкомы приехали в Николаев, в субботу может начаться облава

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники мобилизационных команд украинских военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) приехали в Николаев, в субботу может "начаться облава", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Два автобуса, битком набитых ТЦКшниками, заехали в город. Номера западные. Завтра начнется облава, будьте осторожны", - сказал собеседник агентства.
В субботу, 18 мая, на Украине вступает в силу закон об усилении мобилизации. Документ был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколаев (Украина)КиевВладимир ЗеленскийСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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