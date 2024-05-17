https://ria.ru/20240517/nikolaev-1946813748.html

Подполье предупредило о возможной облаве военкомов в Николаеве

Подполье предупредило о возможной облаве военкомов в Николаеве - РИА Новости, 17.05.2024

Подполье предупредило о возможной облаве военкомов в Николаеве

Сотрудники мобилизационных команд украинских военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) приехали в Николаев, в субботу может "начаться облава",... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T23:25

2024-05-17T23:25

2024-05-17T23:25

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сотрудники мобилизационных команд украинских военкоматов (территориальных центров комплектования, ТЦК) приехали в Николаев, в субботу может "начаться облава", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Два автобуса, битком набитых ТЦКшниками, заехали в город. Номера западные. Завтра начнется облава, будьте осторожны", - сказал собеседник агентства. В субботу, 18 мая, на Украине вступает в силу закон об усилении мобилизации. Документ был принят на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях. Военнослужащие и эксперты заявляли о серьезной нехватке личного состава в украинских войсках. На решении проблемы нехватки личного состава путем усиления мобилизации настаивали и западные партнеры Киева, мотивируя это тем, что без достаточного количества солдат поставляемое Западом вооружение Украине не поможет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946786388.html

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в мире, украина, николаев (украина), киев, владимир зеленский, сергей лебедев, вооруженные силы украины