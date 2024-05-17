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Россия и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам - РИА Новости, 17.05.2024
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11:50 17.05.2024 (обновлено: 12:24 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/neprisoedinenie-1946622585.html
Россия и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам
Россия и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам - РИА Новости, 17.05.2024
Россия и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам
Китай и РФ продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам и укреплять взаимное политическое доверие, заявил в пятницу директор Департамента Европы и РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:50
2024-05-17T12:24
китай
россия
в мире
владимир путин
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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Китай и РФ продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам и укреплять взаимное политическое доверие, заявил в пятницу директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь."В будущем две страны продолжат придерживаться принципа "неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", будут непрерывно углублять взаимное политическое доверие и посредством взаимного уважения и взаимной поддержки достигать развития и возрождения", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.
https://ria.ru/20240517/kitay-1946610561.html
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китай, россия, в мире, владимир путин
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин
Россия и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам

МИД КНР: РФ и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Китай и РФ продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам и укреплять взаимное политическое доверие, заявил в пятницу директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь.
«
"В будущем две страны продолжат придерживаться принципа "неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", будут непрерывно углублять взаимное политическое доверие и посредством взаимного уважения и взаимной поддержки достигать развития и возрождения", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.
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