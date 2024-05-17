Россия и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам
МИД КНР: РФ и Китай продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Китай и РФ продолжат придерживаться принципа неприсоединения к блокам и укреплять взаимное политическое доверие, заявил в пятницу директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь.
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"В будущем две страны продолжат придерживаться принципа "неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны", будут непрерывно углублять взаимное политическое доверие и посредством взаимного уважения и взаимной поддержки достигать развития и возрождения", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.