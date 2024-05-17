https://ria.ru/20240517/nedvizhimost-1946735872.html

Депутаты предложили выделять ветеранам только земли с инфраструктурой

Депутаты предложили выделять ветеранам только земли с инфраструктурой - РИА Новости, 17.05.2024

Депутаты предложили выделять ветеранам только земли с инфраструктурой

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов и Владислав Даванков отправили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается бесплатно... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:27

2024-05-17T17:27

2024-05-17T17:27

общество

владислав даванков

амир хамитов

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов и Владислав Даванков отправили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается бесплатно выделять земельные участки ветеранам боевых действий, только если там есть необходимая инфраструктура, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Изменениями в Земельный кодекс Российской Федерации предлагается решить указанную проблему и законодательно закрепить норму об обязательности наличия соответствующей транспортной и инженерной инфраструктуры на выделяемых гражданам на безвозмездной основе земельных участках", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Инициативой предлагается законодательно закрепить норму об обязательном наличии транспортной и инженерной инфраструктуры на участках. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года, а земельные участки, которые были выданы до этого, необходимо в срок до 1 января 2027 года обеспечить необходимой инфраструктурой, уточняется в ней. "К нам часто обращаются люди, которые получили бесплатный участок земли, но быстро поняли, что он совсем не бесплатный. Зачастую к участку приходится подводить воду, газ, электричество, не говоря уже про нормальные дороги. Наш законопроект обяжет обеспечивать инженерной и транспортной инфраструктурой участки, которые предоставляются людям бесплатно", – отметил автор инициативы Даванков.

https://ria.ru/20240509/svo-1944855101.html

https://ria.ru/20240516/belorussiya-1946492889.html

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общество, владислав даванков, амир хамитов