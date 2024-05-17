Рейтинг@Mail.ru
Депутаты предложили выделять ветеранам только земли с инфраструктурой - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/nedvizhimost-1946735872.html
Депутаты предложили выделять ветеранам только земли с инфраструктурой
Депутаты предложили выделять ветеранам только земли с инфраструктурой - РИА Новости, 17.05.2024
Депутаты предложили выделять ветеранам только земли с инфраструктурой
Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов и Владислав Даванков отправили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается бесплатно... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:27
2024-05-17T17:27
общество
владислав даванков
амир хамитов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933955282_0:95:3000:1783_1920x0_80_0_0_2c89aafc36d542692554b627c4ff7e58.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов и Владислав Даванков отправили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается бесплатно выделять земельные участки ветеранам боевых действий, только если там есть необходимая инфраструктура, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Изменениями в Земельный кодекс Российской Федерации предлагается решить указанную проблему и законодательно закрепить норму об обязательности наличия соответствующей транспортной и инженерной инфраструктуры на выделяемых гражданам на безвозмездной основе земельных участках", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Инициативой предлагается законодательно закрепить норму об обязательном наличии транспортной и инженерной инфраструктуры на участках. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года, а земельные участки, которые были выданы до этого, необходимо в срок до 1 января 2027 года обеспечить необходимой инфраструктурой, уточняется в ней. "К нам часто обращаются люди, которые получили бесплатный участок земли, но быстро поняли, что он совсем не бесплатный. Зачастую к участку приходится подводить воду, газ, электричество, не говоря уже про нормальные дороги. Наш законопроект обяжет обеспечивать инженерной и транспортной инфраструктурой участки, которые предоставляются людям бесплатно", – отметил автор инициативы Даванков.
https://ria.ru/20240509/svo-1944855101.html
https://ria.ru/20240516/belorussiya-1946492889.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933955282_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7ced61b7a932d8ad98fe64b07365ad9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владислав даванков, амир хамитов
Общество, Владислав Даванков, Амир Хамитов
Депутаты предложили выделять ветеранам только земли с инфраструктурой

Властям предложили выделять ветеранам только те участки, где есть инфраструктура

© iStock.com / Leonid EremeychukЗемельный участок
Земельный участок - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / Leonid Eremeychuk
Земельный участок . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов и Владислав Даванков отправили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается бесплатно выделять земельные участки ветеранам боевых действий, только если там есть необходимая инфраструктура, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Изменениями в Земельный кодекс Российской Федерации предлагается решить указанную проблему и законодательно закрепить норму об обязательности наличия соответствующей транспортной и инженерной инфраструктуры на выделяемых гражданам на безвозмездной основе земельных участках", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Донецкий 99-летний ветеран рассказал, что хотел бы принять участие в СВО
9 мая, 08:20
Инициативой предлагается законодательно закрепить норму об обязательном наличии транспортной и инженерной инфраструктуры на участках. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2025 года, а земельные участки, которые были выданы до этого, необходимо в срок до 1 января 2027 года обеспечить необходимой инфраструктурой, уточняется в ней.
"К нам часто обращаются люди, которые получили бесплатный участок земли, но быстро поняли, что он совсем не бесплатный. Зачастую к участку приходится подводить воду, газ, электричество, не говоря уже про нормальные дороги. Наш законопроект обяжет обеспечивать инженерной и транспортной инфраструктурой участки, которые предоставляются людям бесплатно", – отметил автор инициативы Даванков.
Ветеран и сотрудница службы социальных координаторов в филиале фонда Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Белоруссия подключится к работе над системой реабилитации ветеранов СВО
16 мая, 17:42
 
ОбществоВладислав ДаванковАмир Хамитов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала