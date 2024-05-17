В США заговорили о возможной отправке военных НАТО на Украину
NYT: НАТО может скоро принять решение отправить военных инструкторов на Украину
© AP Photo / Virginia MayoСолдаты НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат, передает The New York Times.
"Союзники по НАТО все больше склоняются к решению направить на Украину свой военный контингент для обучения ВСУ", — пишет издание.
Отмечается, что этот шаг станет пересечением еще одной "красной линией" и чреват прямым участием США и Европы в конфликте.
Кадровый дефицит ВСУ и задержки в поставках вооружений на Украину привели к тому, что Киев попросил НАТО помочь подготовить 150 000 своих новобранцев для отражения российского наступления этим летом, говорится в статье. До сих пор Соединенные Штаты отвечали отказом, пишет издание, однако глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что "со временем мы придем к этому".
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что часть стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".