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В США заговорили о возможной отправке военных НАТО на Украину - РИА Новости, 17.05.2024
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10:34 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/nato-1946600891.html
В США заговорили о возможной отправке военных НАТО на Украину
В США заговорили о возможной отправке военных НАТО на Украину - РИА Новости, 17.05.2024
В США заговорили о возможной отправке военных НАТО на Украину
В скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат, передает The New York Times. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T10:34
2024-05-17T10:34
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат, передает The New York Times."Союзники по НАТО все больше склоняются к решению направить на Украину свой военный контингент для обучения ВСУ", — пишет издание.Отмечается, что этот шаг станет пересечением еще одной "красной линией" и чреват прямым участием США и Европы в конфликте.Кадровый дефицит ВСУ и задержки в поставках вооружений на Украину привели к тому, что Киев попросил НАТО помочь подготовить 150 000 своих новобранцев для отражения российского наступления этим летом, говорится в статье. До сих пор Соединенные Штаты отвечали отказом, пишет издание, однако глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что "со временем мы придем к этому".В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что часть стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html
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в мире, украина, европа, франция, нато, эммануэль макрон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Европа, Франция, НАТО, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины
В США заговорили о возможной отправке военных НАТО на Украину

NYT: НАТО может скоро принять решение отправить военных инструкторов на Украину

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты НАТО
Солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат, передает The New York Times.
"Союзники по НАТО все больше склоняются к решению направить на Украину свой военный контингент для обучения ВСУ", — пишет издание.
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Отмечается, что этот шаг станет пересечением еще одной "красной линией" и чреват прямым участием США и Европы в конфликте.
Кадровый дефицит ВСУ и задержки в поставках вооружений на Украину привели к тому, что Киев попросил НАТО помочь подготовить 150 000 своих новобранцев для отражения российского наступления этим летом, говорится в статье. До сих пор Соединенные Штаты отвечали отказом, пишет издание, однако глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что "со временем мы придем к этому".
В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что часть стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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