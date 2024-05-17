https://ria.ru/20240517/nato-1946600891.html

В США заговорили о возможной отправке военных НАТО на Украину

В США заговорили о возможной отправке военных НАТО на Украину - РИА Новости, 17.05.2024

В США заговорили о возможной отправке военных НАТО на Украину

В скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат, передает The New York Times. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:34

2024-05-17T10:34

2024-05-17T10:34

в мире

украина

европа

франция

нато

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934857779_754:813:2895:2017_1920x0_80_0_0_528e24a77c003b2ad8be136ddf7937ce.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В скором времени НАТО может принять решение отправить на Украину своих инструкторов для обучения ее солдат, передает The New York Times."Союзники по НАТО все больше склоняются к решению направить на Украину свой военный контингент для обучения ВСУ", — пишет издание.Отмечается, что этот шаг станет пересечением еще одной "красной линией" и чреват прямым участием США и Европы в конфликте.Кадровый дефицит ВСУ и задержки в поставках вооружений на Украину привели к тому, что Киев попросил НАТО помочь подготовить 150 000 своих новобранцев для отражения российского наступления этим летом, говорится в статье. До сих пор Соединенные Штаты отвечали отказом, пишет издание, однако глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун заявил, что "со временем мы придем к этому".В странах НАТО в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возможной отправке на Украину французских военных. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что часть стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html

https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html

украина

европа

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, франция, нато, эммануэль макрон, вооруженные силы украины