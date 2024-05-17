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Путин назвал музыку универсальным видом искусства - РИА Новости, 17.05.2024
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Культура
 
12:05 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/muzyka-1946626903.html
Путин назвал музыку универсальным видом искусства
Путин назвал музыку универсальным видом искусства - РИА Новости, 17.05.2024
Путин назвал музыку универсальным видом искусства
Музыка является универсальным видом искусства, умение её слушать и понимать очень важно для любого человека, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:05
2024-05-17T12:05
культура
россия
китай
владимир путин
новости культуры
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Музыка является универсальным видом искусства, умение её слушать и понимать очень важно для любого человека, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается музыки, то музыка универсальный вид искусства, ведь это не литературное творчество, там ничего не написано, это даже не устное творчество... Музыка - там нет слов, там только душа, там только образное восприятие того, что хотел донести до слушателей композитор. Это универсальный вид искусства. И в этом смысле он, может быть, даже как танец доходит прямо до глубины души каждого человека и, конечно, формирует личность. В этом смысле умение слушать, понимать музыку очень важно, на мой взгляд, для любого, особенно для молодого человека, который только формируется духовно", - сказал Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета. Президент РФ также добавил, что людям, которые занимаются техническими науками, также важно посвящать часть своей жизни таким видам творчества, как музыка. "Оно нас облагораживает, делает добрее и создает возможности для достижения целей и по другим направлениям деятельности. Поэтому я тоже желаю и вам всего самого доброго в этом направлении. И Китайское народное творчество здесь имеет огромное значение и лучшие образцы русской советской музыкальной школы, они являются безусловно произведениями мирового значения, они без всяких сомнений сыграют положительную роль для любого человека и хочу вам пожелать всяческих успехов на этом поприще, чем бы вы реально не занимались", - добавил Путин. Он также отметил, что культура Китая - одна из древнейших культур мира. "(Музыка - ред.) это очень важное направление работы, потому что в культуре отражается весь народ, вся его история. Что касается китайской культуры, это одна из древнейших культур в мире, это мы очень хорошо знаем в России, в Китае, наверняка не только знают, но и гордятся этим, и правильно делают, есть чем гордиться, одна из древнейших культур. Так или иначе основополагающие, фундаментальные вещи китайской культуры так или иначе проникали во все культуры мира. Культуры других народов мира", - прокомментировал президент России. Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян
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россия, китай, владимир путин, новости культуры
Культура, Россия, Китай, Владимир Путин, Новости культуры
Путин назвал музыку универсальным видом искусства

Путин: умение слушать и понимать музыку очень важно для любого человека

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на встрече со студентами Харбинского политехнического университета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Музыка является универсальным видом искусства, умение её слушать и понимать очень важно для любого человека, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается музыки, то музыка универсальный вид искусства, ведь это не литературное творчество, там ничего не написано, это даже не устное творчество... Музыка - там нет слов, там только душа, там только образное восприятие того, что хотел донести до слушателей композитор. Это универсальный вид искусства. И в этом смысле он, может быть, даже как танец доходит прямо до глубины души каждого человека и, конечно, формирует личность. В этом смысле умение слушать, понимать музыку очень важно, на мой взгляд, для любого, особенно для молодого человека, который только формируется духовно", - сказал Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета.
Торжественная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае
© POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

Почетный караул перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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4 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

Президент России Владимир Путин перед церемонией официальной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель Руководителя Администрации Президента Максим Орешкин во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

Почетный караул во время церемонии официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© AP Photo / Andy Wong

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин прилетел в КНР на рассвете, около пяти утра по пекинскому времени. Торжественная встреча российского лидера началась сразу у трапа самолета.

© POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Путина и Си Цзиньпина на предшествующей переговорам церемонии встречали ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и ученики школы при посольстве России в Китае. Дети приветствовали лидеров с цветами и флажками двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Церемониал встречи Путина и Си Цзиньпина проходил у Дома народных собраний на главной площади столицы Поднебесной —Тяньаньмэнь.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Президента России встречал председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран и пообщались "на ногах".

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Российский президент приехал на лимузине Aurus в кортеже, на котором он передвигается по Пекину.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Лидеров Китая и России встречала рота почетного караула.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Путин представил Си Цзиньпину всех членов российской делегации, в том числе министра обороны Андрея Белоусова и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Вместе с главой российского государства в Пекин прилетел почти весь обновленный состав кабинета министров, четверть губернаторского корпуса и руководство крупнейшего бизнеса.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Центральную пекинскую площадь Тяньаньмэнь украсили флагами России и Китая в знак уважения к российскому лидеру.

© AP Photo / Andy Wong
8 из 12

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном и подчеркнул, что они выдержали испытания временем. Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатического сотрудничества двух стран.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 12

Завершилась церемония встречи маршем роты почетного караула, представляющего рода войск Народно-освободительной армии Китая, в сопровождении военного оркестра.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Путин пробудет в Китае два дня. В Пекинском Доме народных собраний у российского лидера запланированы несколько встреч, а завтра он поедет в Харбин.

© AP Photo / Andy Wong
11 из 12

После окончания официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин отправились в зал "Фуцзянь" Дома народных собраний для переговоров в узком составе.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
12 из 12
Президент РФ также добавил, что людям, которые занимаются техническими науками, также важно посвящать часть своей жизни таким видам творчества, как музыка. "Оно нас облагораживает, делает добрее и создает возможности для достижения целей и по другим направлениям деятельности. Поэтому я тоже желаю и вам всего самого доброго в этом направлении. И Китайское народное творчество здесь имеет огромное значение и лучшие образцы русской советской музыкальной школы, они являются безусловно произведениями мирового значения, они без всяких сомнений сыграют положительную роль для любого человека и хочу вам пожелать всяческих успехов на этом поприще, чем бы вы реально не занимались", - добавил Путин.
Он также отметил, что культура Китая - одна из древнейших культур мира. "(Музыка - ред.) это очень важное направление работы, потому что в культуре отражается весь народ, вся его история. Что касается китайской культуры, это одна из древнейших культур в мире, это мы очень хорошо знаем в России, в Китае, наверняка не только знают, но и гордятся этим, и правильно делают, есть чем гордиться, одна из древнейших культур. Так или иначе основополагающие, фундаментальные вещи китайской культуры так или иначе проникали во все культуры мира. Культуры других народов мира", - прокомментировал президент России.
Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Для Путина и Си Цзиньпина исполнят "Катюшу" и "Подмосковные вечера"
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