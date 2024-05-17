https://ria.ru/20240517/muzyka-1946626903.html

Путин назвал музыку универсальным видом искусства

Путин назвал музыку универсальным видом искусства - РИА Новости, 17.05.2024

Путин назвал музыку универсальным видом искусства

Музыка является универсальным видом искусства, умение её слушать и понимать очень важно для любого человека, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:05

2024-05-17T12:05

2024-05-17T12:05

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Музыка является универсальным видом искусства, умение её слушать и понимать очень важно для любого человека, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается музыки, то музыка универсальный вид искусства, ведь это не литературное творчество, там ничего не написано, это даже не устное творчество... Музыка - там нет слов, там только душа, там только образное восприятие того, что хотел донести до слушателей композитор. Это универсальный вид искусства. И в этом смысле он, может быть, даже как танец доходит прямо до глубины души каждого человека и, конечно, формирует личность. В этом смысле умение слушать, понимать музыку очень важно, на мой взгляд, для любого, особенно для молодого человека, который только формируется духовно", - сказал Путин в ходе общения со студентами Харбинского политехнического университета. Президент РФ также добавил, что людям, которые занимаются техническими науками, также важно посвящать часть своей жизни таким видам творчества, как музыка. "Оно нас облагораживает, делает добрее и создает возможности для достижения целей и по другим направлениям деятельности. Поэтому я тоже желаю и вам всего самого доброго в этом направлении. И Китайское народное творчество здесь имеет огромное значение и лучшие образцы русской советской музыкальной школы, они являются безусловно произведениями мирового значения, они без всяких сомнений сыграют положительную роль для любого человека и хочу вам пожелать всяческих успехов на этом поприще, чем бы вы реально не занимались", - добавил Путин. Он также отметил, что культура Китая - одна из древнейших культур мира. "(Музыка - ред.) это очень важное направление работы, потому что в культуре отражается весь народ, вся его история. Что касается китайской культуры, это одна из древнейших культур в мире, это мы очень хорошо знаем в России, в Китае, наверняка не только знают, но и гордятся этим, и правильно делают, есть чем гордиться, одна из древнейших культур. Так или иначе основополагающие, фундаментальные вещи китайской культуры так или иначе проникали во все культуры мира. Культуры других народов мира", - прокомментировал президент России. Путин в эти дни находится в КНР с государственным визитом. Накануне он прилетел из Пекина в Харбин - столицу китайской провинции Хэйлунцзян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, владимир путин, новости культуры