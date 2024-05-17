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МТС Банк сообщил о предварительных финрезультатах с начала года
МТС Банк сообщил о предварительных финрезультатах с начала года - РИА Новости, 17.05.2024
МТС Банк сообщил о предварительных финрезультатах с начала года
ПАО "МТС-Банк" объявил о предварительных финансовых результатах за январь-апрель 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:46
2024-05-17T14:46
2024-05-17T14:47
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ПАО "МТС-Банк" объявил о предварительных финансовых результатах за январь-апрель 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает пресс-служба банка.Согласно данным, чистая прибыль банка по РСБУ увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 5,1 миллиарда рублей. Операционный доход за январь-апрель 2024 года вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 28 миллиардов рублей.Кредитный портфель физических лиц по состоянию на 1 мая 2024 года составил 363 миллиарда рублей, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 6% c 1 января 2024 года. Наибольший рост отмечен в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт, пояснили в банке.Там добавили, что регуляторный капитал в соответствии с Базель III на 1 мая 2024 года составил 85,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2024 года на 24%, в том числе за счет недавно привлеченных средств от IPO. Норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) вырос с начала 2024 года и на 1 мая 2024 года составил 10,8% при минимальном нормативном значении 8,0%. Нормативы достаточности капитала на 1 мая 2024 года не включают капитал, привлеченный МТС Банком в рамках размещения бессрочных субординированных облигаций, которые, как ожидается, начнут учитываться в расчете регуляторного капитала в мае-июне 2024 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мтс-банк, финансы, экономика, облигации
Россия, МТС-Банк, Финансы, Экономика, Облигации
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ПАО "МТС-Банк" объявил о предварительных финансовых результатах за январь-апрель 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает пресс-служба банка.
Согласно данным, чистая прибыль банка по РСБУ увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 5,1 миллиарда рублей. Операционный доход за январь-апрель 2024 года вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 28 миллиардов рублей.
Кредитный портфель физических лиц по состоянию на 1 мая 2024 года составил 363 миллиарда рублей, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 6% c 1 января 2024 года. Наибольший рост отмечен в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт, пояснили в банке.
Там добавили, что регуляторный капитал в соответствии с Базель III на 1 мая 2024 года составил 85,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2024 года на 24%, в том числе за счет недавно привлеченных средств от IPO. Норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) вырос с начала 2024 года и на 1 мая 2024 года составил 10,8% при минимальном нормативном значении 8,0%. Нормативы достаточности капитала на 1 мая 2024 года не включают капитал, привлеченный МТС Банком в рамках размещения бессрочных субординированных облигаций, которые, как ожидается, начнут учитываться в расчете регуляторного капитала в мае-июне 2024 года.