https://ria.ru/20240517/mts-1946681324.html

МТС Банк сообщил о предварительных финрезультатах с начала года

МТС Банк сообщил о предварительных финрезультатах с начала года - РИА Новости, 17.05.2024

МТС Банк сообщил о предварительных финрезультатах с начала года

ПАО "МТС-Банк" объявил о предварительных финансовых результатах за январь-апрель 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:46

2024-05-17T14:46

2024-05-17T14:47

россия

мтс-банк

финансы

экономика

облигации

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ПАО "МТС-Банк" объявил о предварительных финансовых результатах за январь-апрель 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), сообщает пресс-служба банка.Согласно данным, чистая прибыль банка по РСБУ увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 5,1 миллиарда рублей. Операционный доход за январь-апрель 2024 года вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 28 миллиардов рублей.Кредитный портфель физических лиц по состоянию на 1 мая 2024 года составил 363 миллиарда рублей, увеличившись на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 6% c 1 января 2024 года. Наибольший рост отмечен в сегментах потребительских кредитов и кредитных карт, пояснили в банке.Там добавили, что регуляторный капитал в соответствии с Базель III на 1 мая 2024 года составил 85,3 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 1 января 2024 года на 24%, в том числе за счет недавно привлеченных средств от IPO. Норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) вырос с начала 2024 года и на 1 мая 2024 года составил 10,8% при минимальном нормативном значении 8,0%. Нормативы достаточности капитала на 1 мая 2024 года не включают капитал, привлеченный МТС Банком в рамках размещения бессрочных субординированных облигаций, которые, как ожидается, начнут учитываться в расчете регуляторного капитала в мае-июне 2024 года.

https://ria.ru/20240311/kapital-1932385029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мтс-банк, финансы, экономика, облигации