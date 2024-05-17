https://ria.ru/20240517/moldaviya-1946700465.html

Власти Молдавии рискуют привести страну к войне, заявил Додон

Власти Молдавии рискуют привести страну к войне, заявил Додон - РИА Новости, 17.05.2024

Власти Молдавии рискуют привести страну к войне, заявил Додон

Власти Молдавии могут привести республику к войне, проводя учения НАТО на ее территории республики и тратя миллионы долларов на вооружение, заявил экс-президент РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:46

2024-05-17T15:46

2024-05-17T15:46

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

нато

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КИШИНЕВ, 17 мая – РИА Новости. Власти Молдавии могут привести республику к войне, проводя учения НАТО на ее территории республики и тратя миллионы долларов на вооружение, заявил экс-президент страны, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Ранее министерство обороны Молдавии заявило о масштабных молдавско-американских учениях Swift Response-2024 ("Быстрый ответ-2024"), они проводятся на территории республики с 9 по 16 мая под руководством американского командования в Европе и Африке. В маневрах участвуют 400 военнослужащих мотопехотной бригады "Молдова", батальона специального назначения "Молния" Национальной армии и военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США. Также будут задействованы два американских военных самолета C-130 Hercules. "Зачем тратить миллиарды леев не на экономику, а на вооружение? Зачем нам эти радары и всё остальное? Зачем, когда рядом война, приводить сюда американских военных, зачем американские самолеты летают над Бельцами, а ночью проводятся учения? Так поступают только предатели страны. Нынешняя власть может привести Молдавию к войне. Они двигаются в этом направлении", - сказал Додон на брифинге. По его словам, ради безопасности вся оппозиция должна объединиться против войны и против Майи Санду. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240513/moldaviya-1945585327.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, нато