https://ria.ru/20240517/mo-1946694689.html

Группировка войск "Запад" отразила 37 украинских контратак

Группировка войск "Запад" отразила 37 украинских контратак - РИА Новости, 17.05.2024

Группировка войск "Запад" отразила 37 украинских контратак

Военнослужащие группировки ВС РФ "Запад" за неделю нанесли поражение формированиям 18 украинских бригад и отразили 37 контратак, потери противника составили до... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:23

2024-05-17T15:23

2024-05-17T15:30

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Военнослужащие группировки ВС РФ "Запад" за неделю нанесли поражение формированиям 18 украинских бригад и отразили 37 контратак, потери противника составили до 960 солдат, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Западной" группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям восемнадцати бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 11 по 17 мая.Они отразили 37 контратак штурмовых групп восьми бригад ВСУ, а также двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Новоегоровка, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Берестовое, Кисловка и Ольшана Харьковской области."Потери противника составили до 960 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня "Град" и "Верба", 25 орудий полевой артиллерии, из которых пять - производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов, уточнили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность