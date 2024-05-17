https://ria.ru/20240517/mo-1946694689.html
Группировка войск "Запад" отразила 37 украинских контратак
Группировка войск "Запад" отразила 37 украинских контратак - РИА Новости, 17.05.2024
Группировка войск "Запад" отразила 37 украинских контратак
Военнослужащие группировки ВС РФ "Запад" за неделю нанесли поражение формированиям 18 украинских бригад и отразили 37 контратак, потери противника составили до... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:23
2024-05-17T15:23
2024-05-17T15:30
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Военнослужащие группировки ВС РФ "Запад" за неделю нанесли поражение формированиям 18 украинских бригад и отразили 37 контратак, потери противника составили до 960 солдат, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Западной" группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям восемнадцати бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 11 по 17 мая.Они отразили 37 контратак штурмовых групп восьми бригад ВСУ, а также двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Новоегоровка, Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики, Берестовое, Кисловка и Ольшана Харьковской области."Потери противника составили до 960 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня "Град" и "Верба", 25 орудий полевой артиллерии, из которых пять - производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов, уточнили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка войск "Запад" отразила 37 украинских контратак
МО: группировка войск "Запад" отразила 37 украинских контратак