https://ria.ru/20240517/mkkk-1946566670.html

Россия открыта к взаимодействию с МККК, заявили в МИД

Россия открыта к взаимодействию с МККК, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2024

Россия открыта к взаимодействию с МККК, заявили в МИД

Москва открыта к взаимодействию с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), стороны будут и дальше сотрудничать, заявил РИА Новости замглавы МИД России... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T03:31

2024-05-17T03:31

2024-05-17T03:31

в мире

россия

москва

сергей вершинин

международный комитет красного креста (мккк)

генеральная ассамблея оон

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КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), стороны будут и дальше сотрудничать, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. "У госпожи (президента МККК Мирьяны - ред.) Сполярич и российской стороны существуют давнишние контакты, мы работаем вместе, стараемся находить точки взаимодействия. Мы будем это продолжать", - сказал Вершинин на полях открытия регионального семинара спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации. Он подчеркнул открытость России к взаимодействию с Международным Красным Крестом, "которое имеет свои хорошие традиции".

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россия

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в мире, россия, москва, сергей вершинин, международный комитет красного креста (мккк), генеральная ассамблея оон, оон