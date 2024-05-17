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Россия открыта к взаимодействию с МККК, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2024
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03:31 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/mkkk-1946566670.html
Россия открыта к взаимодействию с МККК, заявили в МИД
Россия открыта к взаимодействию с МККК, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2024
Россия открыта к взаимодействию с МККК, заявили в МИД
Москва открыта к взаимодействию с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), стороны будут и дальше сотрудничать, заявил РИА Новости замглавы МИД России... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:31
2024-05-17T03:31
в мире
россия
москва
сергей вершинин
международный комитет красного креста (мккк)
генеральная ассамблея оон
оон
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КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), стороны будут и дальше сотрудничать, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин. "У госпожи (президента МККК Мирьяны - ред.) Сполярич и российской стороны существуют давнишние контакты, мы работаем вместе, стараемся находить точки взаимодействия. Мы будем это продолжать", - сказал Вершинин на полях открытия регионального семинара спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации. Он подчеркнул открытость России к взаимодействию с Международным Красным Крестом, "которое имеет свои хорошие традиции".
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в мире, россия, москва, сергей вершинин, международный комитет красного креста (мккк), генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Москва, Сергей Вершинин, Международный комитет Красного Креста (МККК), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Россия открыта к взаимодействию с МККК, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: Россия продолжит взаимодействие с МККК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Москва открыта к взаимодействию с Международным Комитетом Красного Креста (МККК), стороны будут и дальше сотрудничать, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"У госпожи (президента МККК Мирьяны - ред.) Сполярич и российской стороны существуют давнишние контакты, мы работаем вместе, стараемся находить точки взаимодействия. Мы будем это продолжать", - сказал Вершинин на полях открытия регионального семинара спецкомитета Генассамблеи ООН по деколонизации.
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Он подчеркнул открытость России к взаимодействию с Международным Красным Крестом, "которое имеет свои хорошие традиции".
 
В миреРоссияМоскваСергей ВершининМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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