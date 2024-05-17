https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799444.html
Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента
Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента - РИА Новости, 17.05.2024
Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:40
2024-05-17T21:40
2024-05-17T22:41
россия
михаил мишустин
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916860399_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_b7e0282733e3f6b22ff924673335c472.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина. Он также призвал "не забывать о главном". "Наша задача - в полном объеме и в срок выполнять, в том числе, и поручения президента, делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе, в том числе, и в ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса. Мы кстати вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - сказал он.
https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799179.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916860399_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7d3956c9e4d98d53b83d6796c2b73731.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, политика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Политика
Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента
Мишустин призвал новый состав правительства в срок выполнять поручения Путина
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента.
Во вторник президент РФ Владимир Путин
подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично.
"Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
Он также призвал "не забывать о главном".
"Наша задача - в полном объеме и в срок выполнять, в том числе, и поручения президента, делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе, в том числе, и в ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса. Мы кстати вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - сказал он.