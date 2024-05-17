Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 17.05.2024 (обновлено: 22:41 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799444.html
Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента
Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента - РИА Новости, 17.05.2024
Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:40
2024-05-17T22:41
россия
михаил мишустин
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916860399_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_b7e0282733e3f6b22ff924673335c472.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина. Он также призвал "не забывать о главном". "Наша задача - в полном объеме и в срок выполнять, в том числе, и поручения президента, делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе, в том числе, и в ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса. Мы кстати вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - сказал он.
https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916860399_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7d3956c9e4d98d53b83d6796c2b73731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, владимир путин, политика
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Политика
Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента

Мишустин призвал новый состав правительства в срок выполнять поручения Путина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России в новом составе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства
Вчера, 21:39
"Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
Он также призвал "не забывать о главном".
"Наша задача - в полном объеме и в срок выполнять, в том числе, и поручения президента, делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе, в том числе, и в ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса. Мы кстати вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - сказал он.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
 
РоссияМихаил МишустинВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала