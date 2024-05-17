https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799444.html

Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента

Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента - РИА Новости, 17.05.2024

Мишустин призвал правительство в срок выполнять поручения президента

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:40

2024-05-17T21:40

2024-05-17T22:41

россия

михаил мишустин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал новый состав правительства и дальше активно сотрудничать с парламентом и выполнять поручения президента. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Важно и дальше активно взаимодействовать и сотрудничать с парламентариями, естественно, быть максимально открытыми при подготовке новых законов и новых нормативных актов", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина. Он также призвал "не забывать о главном". "Наша задача - в полном объеме и в срок выполнять, в том числе, и поручения президента, делать все возможное для улучшения качества жизни людей в каждом регионе, в том числе, и в ближайшее время необходимо определить финансовое обеспечение планов по поддержке семей, граждан и бизнеса. Мы кстати вчера говорили об этом с президентом, он подчеркнул это особо", - сказал он.

https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799179.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, политика