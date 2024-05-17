https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799179.html
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства - РИА Новости, 17.05.2024
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за работу по утверждению нового состава правительства, отметив, что все его члены получили... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:39
2024-05-17T21:39
2024-05-17T22:40
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за работу по утверждению нового состава правительства, отметив, что все его члены получили напутствия и наказы. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Хочу также поблагодарить Совет Федерации и Государственную Думу, лично и Валентину Ивановну Матвиенко, и Вячеслава Викторовича Володина за ту работу, которая была проведена в соответствии с Конституцией. Дискуссии по утверждению членов кабинета министров были публичными, широко освещались средствами массовой информации. Здесь можно сказать, что многие острые вопросы на встречах в комитетах и во время пленарных заседаний были важны, каждый из вас получил и напутствия, и наказы", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина. По его словам, члены кабмина почувствовали "ту важнейшую обратную связь от людей, которую представляют" парламентарии.
https://ria.ru/20240515/mishustin-1946088746.html
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россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Политика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства РФ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за работу по утверждению нового состава правительства, отметив, что все его члены получили напутствия и наказы.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично.
"Хочу также поблагодарить Совет Федерации и Государственную Думу, лично и Валентину Ивановну Матвиенко, и Вячеслава Викторовича Володина за ту работу, которая была проведена в соответствии с Конституцией. Дискуссии по утверждению членов кабинета министров были публичными, широко освещались средствами массовой информации. Здесь можно сказать, что многие острые вопросы на встречах в комитетах и во время пленарных заседаний были важны, каждый из вас получил и напутствия, и наказы", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
По его словам, члены кабмина почувствовали "ту важнейшую обратную связь от людей, которую представляют" парламентарии.