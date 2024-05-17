https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799179.html

Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства

Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства - РИА Новости, 17.05.2024

Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за работу по утверждению нового состава правительства, отметив, что все его члены получили... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:39

2024-05-17T21:39

2024-05-17T22:40

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политика

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совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за работу по утверждению нового состава правительства, отметив, что все его члены получили напутствия и наказы. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Хочу также поблагодарить Совет Федерации и Государственную Думу, лично и Валентину Ивановну Матвиенко, и Вячеслава Викторовича Володина за ту работу, которая была проведена в соответствии с Конституцией. Дискуссии по утверждению членов кабинета министров были публичными, широко освещались средствами массовой информации. Здесь можно сказать, что многие острые вопросы на встречах в комитетах и во время пленарных заседаний были важны, каждый из вас получил и напутствия, и наказы", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина. По его словам, члены кабмина почувствовали "ту важнейшую обратную связь от людей, которую представляют" парламентарии.

https://ria.ru/20240515/mishustin-1946088746.html

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россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф