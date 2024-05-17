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Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства - РИА Новости, 17.05.2024
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21:39 17.05.2024 (обновлено: 22:40 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/mishustin-1946799179.html
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства - РИА Новости, 17.05.2024
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за работу по утверждению нового состава правительства, отметив, что все его члены получили... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:39
2024-05-17T22:40
россия
политика
михаил мишустин
владимир путин
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за работу по утверждению нового состава правительства, отметив, что все его члены получили напутствия и наказы. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично. "Хочу также поблагодарить Совет Федерации и Государственную Думу, лично и Валентину Ивановну Матвиенко, и Вячеслава Викторовича Володина за ту работу, которая была проведена в соответствии с Конституцией. Дискуссии по утверждению членов кабинета министров были публичными, широко освещались средствами массовой информации. Здесь можно сказать, что многие острые вопросы на встречах в комитетах и во время пленарных заседаний были важны, каждый из вас получил и напутствия, и наказы", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина. По его словам, члены кабмина почувствовали "ту важнейшую обратную связь от людей, которую представляют" парламентарии.
https://ria.ru/20240515/mishustin-1946088746.html
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россия, политика, михаил мишустин, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Политика, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства

Мишустин поблагодарил парламент за работу по утверждению правительства РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России в новом составе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России в новом составе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России в новом составе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму и Совфед за работу по утверждению нового состава правительства, отметив, что все его члены получили напутствия и наказы.
Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о составе нового кабинета министров, а позже в этот день встретился с ними лично.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания в режиме видеоконференции президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Мишустин призвал и дальше активно сотрудничать с парламентом
15 мая, 11:34
"Хочу также поблагодарить Совет Федерации и Государственную Думу, лично и Валентину Ивановну Матвиенко, и Вячеслава Викторовича Володина за ту работу, которая была проведена в соответствии с Конституцией. Дискуссии по утверждению членов кабинета министров были публичными, широко освещались средствами массовой информации. Здесь можно сказать, что многие острые вопросы на встречах в комитетах и во время пленарных заседаний были важны, каждый из вас получил и напутствия, и наказы", - сказал Мишустин на первом заседании нового кабмина.
По его словам, члены кабмина почувствовали "ту важнейшую обратную связь от людей, которую представляют" парламентарии.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
 
РоссияПолитикаМихаил МишустинВладимир ПутинСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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