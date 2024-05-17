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Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами - РИА Новости, 17.05.2024
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21:33 17.05.2024 (обновлено: 23:29 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/mishustin-1946798160.html
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами - РИА Новости, 17.05.2024
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:33
2024-05-17T23:29
политика
россия
михаил мишустин
марат хуснуллин
дмитрий чернышенко
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между заместителями. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и целей развития", — говорится в релизе.Так, вице-премьеру Денису Мантурову поручили:Дмитрий Григоренко в качестве вице-премьера будет:За вице-премьером Татьяной Голиковой закреплены:Кроме того, ей передали в ведение Федеральное агентство по делам национальностей.Вице-премьеру Александру Новаку поручили:Вице-премьер Алексей Оверчук уполномочен:Вице-премьер Дмитрий Патрушев уполномочен:Вице-премьер Виталий Савельев отвечает за:Вице-премьер Юрий Трутнев уполномочен:Так, вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать:Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отвечает за:В соответствии с Конституцией России после инаугурации президента предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Во вторник глава государства подписал указы о составе нового кабмина.
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политика, россия, михаил мишустин, марат хуснуллин, дмитрий чернышенко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф, северо-кавказский федеральный округ, севастополь, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), денис мантуров, дмитрий григоренко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), скфо
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Госдума РФ, Северо-Кавказский Федеральный округ, Севастополь, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Денис Мантуров, Дмитрий Григоренко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), СКФО
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между заместителями. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и целей развития", — говорится в релизе.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Правительство уделит особое внимание внедрению ИИ в здравоохранение
15 мая, 11:25
Так, вице-премьеру Денису Мантурову поручили:
  • общую координацию работы в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы;
  • курировать выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа;
  • разработку, реализацию и контроль нацпроекта "Международная кооперация и экспорт";
  • курировать госполитику в области торговой деятельности, а также вопросы, связанные с обустройством границы страны, обеспечением гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС;
  • координировать Минпромторг, Росрезерв, Росстандарт, Роспатент, "Российский экспортный центр", "Роскосмос", "Росатом", Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;
  • курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав УФО.
Денис Мантуров
Биография Дениса Мантурова
14 мая, 22:16
Дмитрий Григоренко в качестве вице-премьера будет:
  • курировать цифровое развитие и связь, внедрение технологий ИИ, а также антимонопольную политику;
  • отвечать за разработку, реализацию и контроль нацпроекта "Цифровая экономика";
  • координировать цифровое преобразование госуправления, развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти;
  • курировать вопросы госполитики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, создания условий для цифрового преобразования отраслей экономики и соцсферы, обеспечения устойчивого спроса на гражданскую продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности;
  • отвечать за организацию законопроектной деятельности, подготовку проектов решений правительства и поручений премьера, взаимодействие с палатами Федерального Собрания;
  • курировать работу федеральных органов исполнительной власти в части повышения результативности и эффективности бюджетных расходов;
  • координировать работу Минфина, Минцифры, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной службы;
  • курировать комплексное социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав ЦФО.
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Дмитрия Григоренко
14 мая, 21:50
За вице-премьером Татьяной Голиковой закреплены:
  • вопросы развития субъектов, входящих в состав СЗФО;
  • госполитика в сферах социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, пенсионного обеспечения;
  • госполитика в области культуры, включая государственное регулирование искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав, а также сохранение культурного наследия страны;
  • кураторство Роспотребнадзора, а также здравоохранения, исследований в области генетики и медицины, оборота лекарственных средств и медизделий, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Кроме того, ей передали в ведение Федеральное агентство по делам национальностей.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Татьяны Голиковой
14 мая, 21:44
Вице-премьеру Александру Новаку поручили:
  • курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс;
  • отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и других направлений экономического блока;
  • курировать СКФО;
  • координировать Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Росаккредитацию, ФАС (в установленной сфере деятельности), РФПИ и Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, акционерное общество "Российская венчурная компания";
  • отвечать за нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда";
  • курировать разработку, реализацию и контроль комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики;
  • отвечать за разработку единого плана по достижению наццелей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036-го;
  • контролировать создание и функционирование свободных и особых экономических зон, государственной статистической и внешнеэкономической деятельности.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Александра Новака
14 мая, 21:39
Вице-премьер Алексей Оверчук уполномочен:
  • координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и G20;
  • отвечать за взаимодействие России с ОЭСР и другими международными организациями;
  • координировать госполитику в сфере евразийской интеграции, а также участие России в интеграционных процессах в рамках ЕЭС, СНГ и Союзного государства.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Алексея Оверчука
14 мая, 22:07
Вице-премьер Дмитрий Патрушев уполномочен:
  • курировать госполитику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе виноградарства и виноделия, земельных отношений, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса;
  • координировать разработку, реализацию и контроль нацпроекта "Экология";
  • курировать социально-экономическое развитие СФО.
Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Дмитрия Патрушева
14 мая, 21:53
Вице-премьер Виталий Савельев отвечает за:
  • разработку, реализацию и контроль нацпроекта "Беспилотные авиационные системы";
  • транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года;
  • повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы страны, доступность качественных транспортных услуг;
  • госполитику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через российскую границу и мест ее пересечения;
  • регулирование деятельности субъектов естественных монополий в этой сфере;
  • координацию Минтранса, Росавиации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства дорожного транспорта и Федерального агентства морского и речного транспорта.
Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Виталия Савельева
14 мая, 22:16
Вице-премьер Юрий Трутнев уполномочен:
  • быть представителем президента в Дальневосточном федеральном округе;
  • курировать деятельность Минвостокразвития;
  • координировать госполитику в области комплексного социально-экономического развития субъектов ДФО и Арктической зоны.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Юрия Трутнева
14 мая, 22:14
Так, вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать:
  • развитие транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года;
  • строительство, содержание, реконструкцию и ремонт автодорог, вопросы дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, развитие общественного транспорта;
  • вопросы государственной жилищной политики, недвижимости, ипотечного кредитования;
  • деятельность Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества и Росавтодора.
  • работу по развитию регионов, в том числе новых, а также Крыма и Севастополя.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Марата Хуснуллина
14 мая, 21:46
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отвечает за:
  • общее и среднее профессиональное образование, молодежную политику, инновации;
  • разработку, реализацию и контроль нацпроектов "Наука и университеты", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства";
  • развитие туристической отрасли, госполитику в сфере массовых коммуникаций, физкультуры и спорта;
  • комплексное развитие Приволжского федерального округа;
  • координацию деятельности Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорта, Минстроя (в части вопросов реализации мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"), Минэкономразвития (в части вопросов выработки и реализации госполитики в сфере туризма), Минцифры (в части вопросов выработки и реализации госполитики в сфере массовых коммуникаций и СМИ), Росмолодежи, ФАДН (в части вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Рособрнадзора.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Дмитрия Чернышенко
14 мая, 22:18
В соответствии с Конституцией России после инаугурации президента предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Во вторник глава государства подписал указы о составе нового кабмина.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинМарат ХуснуллинДмитрий ЧернышенкоМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФСеверо-Кавказский Федеральный округСевастопольФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Денис МантуровДмитрий ГригоренкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СКФО
 
 
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