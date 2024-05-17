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Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами - РИА Новости, 17.05.2024

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:33

2024-05-17T21:33

2024-05-17T23:29

политика

россия

михаил мишустин

марат хуснуллин

дмитрий чернышенко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между заместителями. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и целей развития", — говорится в релизе.Так, вице-премьеру Денису Мантурову поручили:Дмитрий Григоренко в качестве вице-премьера будет:За вице-премьером Татьяной Голиковой закреплены:Кроме того, ей передали в ведение Федеральное агентство по делам национальностей.Вице-премьеру Александру Новаку поручили:Вице-премьер Алексей Оверчук уполномочен:Вице-премьер Дмитрий Патрушев уполномочен:Вице-премьер Виталий Савельев отвечает за:Вице-премьер Юрий Трутнев уполномочен:Так, вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать:Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отвечает за:В соответствии с Конституцией России после инаугурации президента предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Во вторник глава государства подписал указы о составе нового кабмина.

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