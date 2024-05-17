Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщили в пресс-службе кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между заместителями. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и целей развития", — говорится в релизе.
Так, вице-премьеру Денису Мантурову поручили:
- общую координацию работы в области технологического развития, реализации Национальной технологической инициативы;
- курировать выполнение программ развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, государственного оборонного заказа;
- разработку, реализацию и контроль нацпроекта "Международная кооперация и экспорт";
- курировать госполитику в области торговой деятельности, а также вопросы, связанные с обустройством границы страны, обеспечением гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС;
- координировать Минпромторг, Росрезерв, Росстандарт, Роспатент, "Российский экспортный центр", "Роскосмос", "Росатом", Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий;
- курировать социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав УФО.
Биография Дениса Мантурова
14 мая, 22:16
Дмитрий Григоренко в качестве вице-премьера будет:
- курировать цифровое развитие и связь, внедрение технологий ИИ, а также антимонопольную политику;
- отвечать за разработку, реализацию и контроль нацпроекта "Цифровая экономика";
- координировать цифровое преобразование госуправления, развитие системы мониторинга эффективности и результативности деятельности федеральных органов исполнительной власти;
- курировать вопросы госполитики в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг, создания условий для цифрового преобразования отраслей экономики и соцсферы, обеспечения устойчивого спроса на гражданскую продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности;
- отвечать за организацию законопроектной деятельности, подготовку проектов решений правительства и поручений премьера, взаимодействие с палатами Федерального Собрания;
- курировать работу федеральных органов исполнительной власти в части повышения результативности и эффективности бюджетных расходов;
- координировать работу Минфина, Минцифры, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы и Федеральной антимонопольной службы;
- курировать комплексное социально-экономическое развитие субъектов, входящих в состав ЦФО.
Биография Дмитрия Григоренко
14 мая, 21:50
За вице-премьером Татьяной Голиковой закреплены:
- вопросы развития субъектов, входящих в состав СЗФО;
- госполитика в сферах социального развития, занятости, трудовых отношений, демографии, пенсионного обеспечения;
- госполитика в области культуры, включая государственное регулирование искусства, кинематографии, авторского права и смежных прав, а также сохранение культурного наследия страны;
- кураторство Роспотребнадзора, а также здравоохранения, исследований в области генетики и медицины, оборота лекарственных средств и медизделий, санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Кроме того, ей передали в ведение Федеральное агентство по делам национальностей.
Биография Татьяны Голиковой
14 мая, 21:44
Вице-премьеру Александру Новаку поручили:
- курировать электроэнергетику и топливно-энергетический комплекс;
- отвечать за разработку контрсанкционных мер, инвестполитики, господдержки МСП и других направлений экономического блока;
- курировать СКФО;
- координировать Минэнерго, Минэкономразвития (за исключением сферы туризма), Росстат, Росаккредитацию, ФАС (в установленной сфере деятельности), РФПИ и Федеральную корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства, акционерное общество "Российская венчурная компания";
- отвечать за нацпроекты "Малое и среднее предпринимательство", "Атом" и "Производительность труда";
- курировать разработку, реализацию и контроль комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики;
- отвечать за разработку единого плана по достижению наццелей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036-го;
- контролировать создание и функционирование свободных и особых экономических зон, государственной статистической и внешнеэкономической деятельности.
Биография Александра Новака
14 мая, 21:39
Вице-премьер Алексей Оверчук уполномочен:
- координировать вопросы деятельности БРИКС, ШОС и G20;
- отвечать за взаимодействие России с ОЭСР и другими международными организациями;
- координировать госполитику в сфере евразийской интеграции, а также участие России в интеграционных процессах в рамках ЕЭС, СНГ и Союзного государства.
Биография Алексея Оверчука
14 мая, 22:07
Вице-премьер Дмитрий Патрушев уполномочен:
- курировать госполитику в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, в том числе виноградарства и виноделия, земельных отношений, рыбного хозяйства и рыбоводства, лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса;
- координировать разработку, реализацию и контроль нацпроекта "Экология";
- курировать социально-экономическое развитие СФО.
Биография Дмитрия Патрушева
14 мая, 21:53
Вице-премьер Виталий Савельев отвечает за:
- разработку, реализацию и контроль нацпроекта "Беспилотные авиационные системы";
- транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы страны, доступность качественных транспортных услуг;
- госполитику в области создания, развития и обеспечения деятельности пунктов пропуска через российскую границу и мест ее пересечения;
- регулирование деятельности субъектов естественных монополий в этой сфере;
- координацию Минтранса, Росавиации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства дорожного транспорта и Федерального агентства морского и речного транспорта.
Биография Виталия Савельева
14 мая, 22:16
Вице-премьер Юрий Трутнев уполномочен:
- быть представителем президента в Дальневосточном федеральном округе;
- курировать деятельность Минвостокразвития;
- координировать госполитику в области комплексного социально-экономического развития субъектов ДФО и Арктической зоны.
Биография Юрия Трутнева
14 мая, 22:14
Так, вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать:
- развитие транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года;
- строительство, содержание, реконструкцию и ремонт автодорог, вопросы дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, развитие общественного транспорта;
- вопросы государственной жилищной политики, недвижимости, ипотечного кредитования;
- деятельность Минстроя, Росреестра, Ростехнадзора, Росимущества и Росавтодора.
- работу по развитию регионов, в том числе новых, а также Крыма и Севастополя.
Биография Марата Хуснуллина
14 мая, 21:46
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отвечает за:
- общее и среднее профессиональное образование, молодежную политику, инновации;
- разработку, реализацию и контроль нацпроектов "Наука и университеты", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства";
- развитие туристической отрасли, госполитику в сфере массовых коммуникаций, физкультуры и спорта;
- комплексное развитие Приволжского федерального округа;
- координацию деятельности Минобрнауки, Минпросвещения, Минспорта, Минстроя (в части вопросов реализации мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства"), Минэкономразвития (в части вопросов выработки и реализации госполитики в сфере туризма), Минцифры (в части вопросов выработки и реализации госполитики в сфере массовых коммуникаций и СМИ), Росмолодежи, ФАДН (в части вопросов взаимодействия с религиозными организациями), Рособрнадзора.
Биография Дмитрия Чернышенко
14 мая, 22:18
В соответствии с Конституцией России после инаугурации президента предыдущее правительство сложило полномочия. Владимир Путин предложил на пост премьера Михаила Мишустина. В Госдуме и Совете Федерации прошли консультации по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров. Во вторник глава государства подписал указы о составе нового кабмина.