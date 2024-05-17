https://ria.ru/20240517/minoborony-1946696376.html
ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА
ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА
Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили шесть украинских истребителей МиГ-29, один Су-27, 31 ракету ATACMS, 329 беспилотников и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:29
2024-05-17T15:29
2024-05-17T15:58
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
республика крым
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили шесть украинских истребителей МиГ-29, один Су-27, 31 ракету ATACMS, 329 беспилотников и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACAMS производства США и "Точка-У", 31 управляемая авиабомба Hammer производства Франции, 15 противорадиолокационных ракет HARM производства США, 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Град" и "Ольха", а также 329 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края было сбито 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала спецоперации был уничтожен 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1 303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 1763 единицы специальной военной автомобильной техники.
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краснодарский край, россия, республика крым, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА
ПВО за неделю уничтожила шесть истребителей МиГ-29, один Су-27, 31 ракету ATACMS