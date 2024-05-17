https://ria.ru/20240517/minoborony-1946696376.html

ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА

ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024

ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА

Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили шесть украинских истребителей МиГ-29, один Су-27, 31 ракету ATACMS, 329 беспилотников и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:29

2024-05-17T15:29

2024-05-17T15:58

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

республика крым

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили шесть украинских истребителей МиГ-29, один Су-27, 31 ракету ATACMS, 329 беспилотников и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACAMS производства США и "Точка-У", 31 управляемая авиабомба Hammer производства Франции, 15 противорадиолокационных ракет HARM производства США, 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Град" и "Ольха", а также 329 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края было сбито 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала спецоперации был уничтожен 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1 303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 1763 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240517/svo-1946698832.html

краснодарский край

россия

республика крым

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краснодарский край, россия, республика крым, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)