Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 17.05.2024 (обновлено: 15:58 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/minoborony-1946696376.html
ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА
ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА - РИА Новости, 17.05.2024
ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА
Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили шесть украинских истребителей МиГ-29, один Су-27, 31 ракету ATACMS, 329 беспилотников и другие цели, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:29
2024-05-17T15:58
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
республика крым
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили шесть украинских истребителей МиГ-29, один Су-27, 31 ракету ATACMS, 329 беспилотников и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACAMS производства США и "Точка-У", 31 управляемая авиабомба Hammer производства Франции, 15 противорадиолокационных ракет HARM производства США, 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Град" и "Ольха", а также 329 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Уточняется, что только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края было сбито 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Всего с начала спецоперации был уничтожен 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1 303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 1763 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240517/svo-1946698832.html
краснодарский край
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, республика крым, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО за сутки сбила над Крымом и Черноморским побережьем 123 украинских БПЛА

ПВО за неделю уничтожила шесть истребителей МиГ-29, один Су-27, 31 ракету ATACMS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили шесть украинских истребителей МиГ-29, один Су-27, 31 ракету ATACMS, 329 беспилотников и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито: шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета ATACAMS производства США и "Точка-У", 31 управляемая авиабомба Hammer производства Франции, 15 противорадиолокационных ракет HARM производства США, 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Град" и "Ольха", а также 329 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что только за последние сутки над территорией Крыма и черноморского побережья Краснодарского края было сбито 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала спецоперации был уничтожен 601 украинский военный самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1 303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9 635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 1763 единицы специальной военной автомобильной техники.
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Ракетные войска за неделю уничтожили 4 украинских Ми-24 и дивизион Patriot
Вчера, 15:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайРоссияРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала