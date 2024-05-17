https://ria.ru/20240517/minfin-1946673681.html

Минфин не исключил расширения эксперимента по исламскому банкингу

Минфин не исключил расширения эксперимента по исламскому банкингу - РИА Новости, 17.05.2024

Минфин не исключил расширения эксперимента по исламскому банкингу

Минфин РФ считает, что число регионов-участников в эксперименте по исламскому банкингу может расшириться, но пока еще оценивает текущие результаты, сообщил... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:02

2024-05-17T14:02

2024-05-17T14:02

экономика

россия

казань

анатолий аксаков

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Минфин РФ считает, что число регионов-участников в эксперименте по исламскому банкингу может расшириться, но пока еще оценивает текущие результаты, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023". В ходе форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что эксперимент по внедрению исламского банкинга следует расширить еще на два региона РФ – Чувашию и Ингушетию. "Мы пока остановились на четырех, которые есть в законе, мы как Минфин в принципе не возражаем против этого. Но пока мы оцениваем результаты эксперимента, ставим некие стратегические цели перед тем, как это будет работать", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о позиции Минфина касательно данного вопроса. "Это (расширение - ред.), конечно, логично, в будущем мы смотрим на то, что будет расширение эксперимента, какое-то поэтапное движение к тому, чтобы зафиксировать в законе действие законодательства на всю страну", - сказал замминистра, при этом не назвав вероятные сроки. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

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экономика, россия, казань, анатолий аксаков, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, россия — исламский мир: kazanforum 2024