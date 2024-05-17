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Минфин не исключил расширения эксперимента по исламскому банкингу - РИА Новости, 17.05.2024
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14:02 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/minfin-1946673681.html
Минфин не исключил расширения эксперимента по исламскому банкингу
Минфин не исключил расширения эксперимента по исламскому банкингу - РИА Новости, 17.05.2024
Минфин не исключил расширения эксперимента по исламскому банкингу
Минфин РФ считает, что число регионов-участников в эксперименте по исламскому банкингу может расшириться, но пока еще оценивает текущие результаты, сообщил... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:02
2024-05-17T14:02
экономика
россия
казань
анатолий аксаков
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
россия — исламский мир: kazanforum 2024
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Минфин РФ считает, что число регионов-участников в эксперименте по исламскому банкингу может расшириться, но пока еще оценивает текущие результаты, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023". В ходе форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что эксперимент по внедрению исламского банкинга следует расширить еще на два региона РФ – Чувашию и Ингушетию. "Мы пока остановились на четырех, которые есть в законе, мы как Минфин в принципе не возражаем против этого. Но пока мы оцениваем результаты эксперимента, ставим некие стратегические цели перед тем, как это будет работать", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о позиции Минфина касательно данного вопроса. "Это (расширение - ред.), конечно, логично, в будущем мы смотрим на то, что будет расширение эксперимента, какое-то поэтапное движение к тому, чтобы зафиксировать в законе действие законодательства на всю страну", - сказал замминистра, при этом не назвав вероятные сроки. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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экономика, россия, казань, анатолий аксаков, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Экономика, Россия, Казань, Анатолий Аксаков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Минфин не исключил расширения эксперимента по исламскому банкингу

Минфин: число регионов в пилоте по исламскому банкингу может расшириться

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Минфин РФ считает, что число регионов-участников в эксперименте по исламскому банкингу может расшириться, но пока еще оценивает текущие результаты, сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков на полях международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum 2023".
В ходе форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение, что эксперимент по внедрению исламского банкинга следует расширить еще на два региона РФ – Чувашию и Ингушетию.
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"Мы пока остановились на четырех, которые есть в законе, мы как Минфин в принципе не возражаем против этого. Но пока мы оцениваем результаты эксперимента, ставим некие стратегические цели перед тем, как это будет работать", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос о позиции Минфина касательно данного вопроса.
"Это (расширение - ред.), конечно, логично, в будущем мы смотрим на то, что будет расширение эксперимента, какое-то поэтапное движение к тому, чтобы зафиксировать в законе действие законодательства на всю страну", - сказал замминистра, при этом не назвав вероятные сроки.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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ЭкономикаРоссияКазаньАнатолий АксаковМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
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