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В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 17.05.2024
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15:50 17.05.2024 (обновлено: 16:42 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/migratsiya-1946702091.html
В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции
В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 17.05.2024
В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции
В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, в рамках работы по борьбе с незаконной миграцией, сообщило РИА Новости управление СК России... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:50
2024-05-17T16:42
происшествия
тула
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, в рамках работы по борьбе с незаконной миграцией, сообщило РИА Новости управление СК России по региону."В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области", — говорится в заявлении.По полученным данным, они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, проводятся обыски.Управление МВД, в свою очередь, устанавливает все обстоятельства произошедшего. "При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке", — уточнили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Организация незаконной миграции".
https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946308592.html
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
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происшествия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Тула, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции

В Тульской области задержали сотрудников УМВД за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, в рамках работы по борьбе с незаконной миграцией, сообщило РИА Новости управление СК России по региону.
"В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области", — говорится в заявлении.
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По полученным данным, они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, проводятся обыски.
Управление МВД, в свою очередь, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
"При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке", — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Организация незаконной миграции".
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ПроисшествияТулаТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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