https://ria.ru/20240517/migratsiya-1946702091.html

В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции

В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 17.05.2024

В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции

В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, в рамках работы по борьбе с незаконной миграцией, сообщило РИА Новости управление СК России... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:50

2024-05-17T15:50

2024-05-17T16:42

происшествия

тула

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, в рамках работы по борьбе с незаконной миграцией, сообщило РИА Новости управление СК России по региону."В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области", — говорится в заявлении.По полученным данным, они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, проводятся обыски.Управление МВД, в свою очередь, устанавливает все обстоятельства произошедшего. "При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке", — уточнили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Организация незаконной миграции".

https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946308592.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

тула

тульская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия