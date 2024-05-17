https://ria.ru/20240517/migratsiya-1946702091.html
В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции
В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции - РИА Новости, 17.05.2024
В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции
В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, в рамках работы по борьбе с незаконной миграцией, сообщило РИА Новости управление СК России... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:50
2024-05-17T15:50
2024-05-17T16:42
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, в рамках работы по борьбе с незаконной миграцией, сообщило РИА Новости управление СК России по региону."В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области", — говорится в заявлении.По полученным данным, они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, проводятся обыски.Управление МВД, в свою очередь, устанавливает все обстоятельства произошедшего. "При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке", — уточнили в ведомстве.Возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Организация незаконной миграции".
https://ria.ru/20240516/zaderzhanie-1946308592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тула, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Тула, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Тульской области задержали 15 человек за организацию незаконной миграции
В Тульской области задержали сотрудников УМВД за организацию незаконной миграции
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая — РИА Новости. В Тульской области задержали 15 человек, включая сотрудников УМВД, в рамках работы по борьбе с незаконной миграцией, сообщило РИА Новости управление СК России по региону.
"В рамках работы по противодействию незаконной миграции следственным управлением СК по Тульской области совместно с региональным УФСБ задержаны 15 человек, среди которых должностные лица управления по вопросам миграции УМВД по области", — говорится в заявлении.
По полученным данным, они организовали незаконное пребывание на территории региона не менее 700 иностранных граждан. Сейчас с задержанными работают следователи, проводятся обыски.
Управление МВД, в свою очередь, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
"При подтверждении вины сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке", — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Организация незаконной миграции".