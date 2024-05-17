https://ria.ru/20240517/mid-1946761149.html

Захарова назвала санкции США против центра МВД в Никарагуа выстрелом в ногу

Захарова назвала санкции США против центра МВД в Никарагуа выстрелом в ногу - РИА Новости, 17.05.2024

Захарова назвала санкции США против центра МВД в Никарагуа выстрелом в ногу

Санкции США против центра МВД России в Никарагуа - это явный "выстрел в ногу", нелепый и опасный не только для самих американцев, но и их соседей, заявила... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:36

2024-05-17T18:36

2024-05-17T19:44

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Санкции США против центра МВД России в Никарагуа - это явный "выстрел в ногу", нелепый и опасный не только для самих американцев, но и их соседей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ."Что касается упомянутого Вами шага со стороны Вашингтона. Это явный "выстрел в ногу", нелепый и опасный не только для самих американцев, которые всеми силами пытаются защититься от неконтролируемого миграционного потока с Юга и захлестнувшего страну наркотрафика, но и для их соседей", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что такое сотрудничество РФ и Никарагуа носит абсолютно прозрачный характер и направлено на решение конкретных задач в сфере борьбы с преступностью, в постоянном фокусе внимания профильного взаимодействия находится подрыв экономических основ наркобизнеса, доходы от которого являются базовым источником финансирования терроризма и организованной преступности.По словам Захаровой, в результате этого взаимодействия изъяты тонны наркотиков и задержаны сотни преступников, Никарагуа стала наиболее безопасной страной в Центральной Америке и лидирует по этому показателю в целом по региону.Она также добавила, что "правящая верхушка США" в санкционном угаре бьет без разбора, руководствуясь собственными правилами, в основе которых - двойные стандарты."В санкционном угаре нынешняя правящая верхушка США бьет без разбора. Руководствуясь собственными "правилами", в основе которых все те же двойные стандарты, делит полицейских на хороших и плохих. То же самое – в отношении преступников и наркотрафикантов. Именно так это происходило ранее с террористами. Одни, "хорошие", якобы боролись за "свободу" на российском Кавказе, а другие, "плохие" – взорвали башни "Близнецы" в Нью-Йорке", - подытожила Захарова.Ранее США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе был включен учебный центр МВД РФ, "который поддерживает действия национальной полиции Никарагуа в преследовании политической оппозиции".Посол России в центральноамериканской стране Александр Хохоликов отмечал, что действующий в Манагуа с 2017 года учебный центр Сибирского юридического института МВД России является успешным двусторонним проектом в области подготовки квалифицированных кадров за рубежом. Образовательная организация осуществляет обучение полицейских по наиболее востребованным и актуальным направлениям борьбы с преступностью, имеющей международную проекцию.

https://ria.ru/20240517/zakharova-1946764301.html

https://ria.ru/20240516/piskarev-1946425914.html

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в мире, сша, никарагуа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)