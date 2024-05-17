Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала санкции США против центра МВД в Никарагуа выстрелом в ногу - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 17.05.2024 (обновлено: 19:44 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/mid-1946761149.html
Захарова назвала санкции США против центра МВД в Никарагуа выстрелом в ногу
Захарова назвала санкции США против центра МВД в Никарагуа выстрелом в ногу - РИА Новости, 17.05.2024
Захарова назвала санкции США против центра МВД в Никарагуа выстрелом в ногу
Санкции США против центра МВД России в Никарагуа - это явный "выстрел в ногу", нелепый и опасный не только для самих американцев, но и их соседей, заявила... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:36
2024-05-17T19:44
в мире
сша
никарагуа
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Санкции США против центра МВД России в Никарагуа - это явный "выстрел в ногу", нелепый и опасный не только для самих американцев, но и их соседей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ."Что касается упомянутого Вами шага со стороны Вашингтона. Это явный "выстрел в ногу", нелепый и опасный не только для самих американцев, которые всеми силами пытаются защититься от неконтролируемого миграционного потока с Юга и захлестнувшего страну наркотрафика, но и для их соседей", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что такое сотрудничество РФ и Никарагуа носит абсолютно прозрачный характер и направлено на решение конкретных задач в сфере борьбы с преступностью, в постоянном фокусе внимания профильного взаимодействия находится подрыв экономических основ наркобизнеса, доходы от которого являются базовым источником финансирования терроризма и организованной преступности.По словам Захаровой, в результате этого взаимодействия изъяты тонны наркотиков и задержаны сотни преступников, Никарагуа стала наиболее безопасной страной в Центральной Америке и лидирует по этому показателю в целом по региону.Она также добавила, что "правящая верхушка США" в санкционном угаре бьет без разбора, руководствуясь собственными правилами, в основе которых - двойные стандарты."В санкционном угаре нынешняя правящая верхушка США бьет без разбора. Руководствуясь собственными "правилами", в основе которых все те же двойные стандарты, делит полицейских на хороших и плохих. То же самое – в отношении преступников и наркотрафикантов. Именно так это происходило ранее с террористами. Одни, "хорошие", якобы боролись за "свободу" на российском Кавказе, а другие, "плохие" – взорвали башни "Близнецы" в Нью-Йорке", - подытожила Захарова.Ранее США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе был включен учебный центр МВД РФ, "который поддерживает действия национальной полиции Никарагуа в преследовании политической оппозиции".Посол России в центральноамериканской стране Александр Хохоликов отмечал, что действующий в Манагуа с 2017 года учебный центр Сибирского юридического института МВД России является успешным двусторонним проектом в области подготовки квалифицированных кадров за рубежом. Образовательная организация осуществляет обучение полицейских по наиболее востребованным и актуальным направлениям борьбы с преступностью, имеющей международную проекцию.
https://ria.ru/20240517/zakharova-1946764301.html
https://ria.ru/20240516/piskarev-1946425914.html
сша
никарагуа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, никарагуа, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В мире, США, Никарагуа, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Захарова назвала санкции США против центра МВД в Никарагуа выстрелом в ногу

Санкции США против центра МВД в Никарагуа вредят им самим, заявила Захарова

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Санкции США против центра МВД России в Никарагуа - это явный "выстрел в ногу", нелепый и опасный не только для самих американцев, но и их соседей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.
"Что касается упомянутого Вами шага со стороны Вашингтона. Это явный "выстрел в ногу", нелепый и опасный не только для самих американцев, которые всеми силами пытаются защититься от неконтролируемого миграционного потока с Юга и захлестнувшего страну наркотрафика, но и для их соседей", - сказала Захарова.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Санкции США не остановят работу центра МВД в Никарагуа, заявили в МИД
Вчера, 18:51
Она подчеркнула, что такое сотрудничество РФ и Никарагуа носит абсолютно прозрачный характер и направлено на решение конкретных задач в сфере борьбы с преступностью, в постоянном фокусе внимания профильного взаимодействия находится подрыв экономических основ наркобизнеса, доходы от которого являются базовым источником финансирования терроризма и организованной преступности.
По словам Захаровой, в результате этого взаимодействия изъяты тонны наркотиков и задержаны сотни преступников, Никарагуа стала наиболее безопасной страной в Центральной Америке и лидирует по этому показателю в целом по региону.
Она также добавила, что "правящая верхушка США" в санкционном угаре бьет без разбора, руководствуясь собственными правилами, в основе которых - двойные стандарты.
"В санкционном угаре нынешняя правящая верхушка США бьет без разбора. Руководствуясь собственными "правилами", в основе которых все те же двойные стандарты, делит полицейских на хороших и плохих. То же самое – в отношении преступников и наркотрафикантов. Именно так это происходило ранее с террористами. Одни, "хорошие", якобы боролись за "свободу" на российском Кавказе, а другие, "плохие" – взорвали башни "Близнецы" в Нью-Йорке", - подытожила Захарова.
Ранее США расширили санкционный список в отношении Никарагуа, в него в том числе был включен учебный центр МВД РФ, "который поддерживает действия национальной полиции Никарагуа в преследовании политической оппозиции".
Посол России в центральноамериканской стране Александр Хохоликов отмечал, что действующий в Манагуа с 2017 года учебный центр Сибирского юридического института МВД России является успешным двусторонним проектом в области подготовки квалифицированных кадров за рубежом. Образовательная организация осуществляет обучение полицейских по наиболее востребованным и актуальным направлениям борьбы с преступностью, имеющей международную проекцию.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Госдуме раскритиковали санкции США против учебного центра МВД в Никарагуа
16 мая, 14:28
 
В миреСШАНикарагуаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала