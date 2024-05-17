https://ria.ru/20240517/mid-1946726831.html
Захарова предостерегла Запад от атак Киева по регионам России
Захарова предостерегла Запад от атак Киева по регионам России - РИА Новости, 17.05.2024
Захарова предостерегла Запад от атак Киева по регионам России
Россия предупреждает Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, что атаки на российские регионы - это "игры с огнем", Россия не оставит без ответа... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:01
2024-05-17T17:01
2024-05-17T17:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия предупреждает Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, что атаки на российские регионы - это "игры с огнем", Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД РФ.Она подчеркнула, что 16 и 17 мая киевский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы. Силами российских средств ПВО уничтожены и перехвачены более сотни БПЛА.
https://ria.ru/20240517/zakharova-1946730830.html
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в мире, россия, киев, лондон, вашингтон, брюссель, евросоюз, сша, украина, великобритания, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Лондон, Вашингтон, Брюссель, Евросоюз, США, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
Захарова предостерегла Запад от атак Киева по регионам России
Захарова : Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию