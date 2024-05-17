https://ria.ru/20240517/microsoft-1946686040.html

Microsoft начала отключать российские компании от облачных продуктов

Microsoft начала отключать российские компании от облачных продуктов - РИА Новости, 17.05.2024

Microsoft начала отключать российские компании от облачных продуктов

Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project, сообщил РИА Новости вице-президент... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T14:52

2024-05-17T14:52

2024-05-17T14:52

экономика

технологии

россия

microsoft corporation

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Microsoft начал останавливать подписки корпоративных заказчиков в РФ на облачные продукты Power BI, Visio, Project, сообщил РИА Новости вице-президент "Софтлайн" Андрей Благоразумов. "С 16 мая Microsoft действительно начал веерные остановки подписок в CSP (облачный провайдер - ред.), мы фиксируем отключения по 5-10 наших клиентов. Предполагаем, что вендор утвердил список продуктов к отключению. Под остановку попали подписки Power BI, Visio, Project" – прокомментировал Благоразумов. В марте стало известно, что корпорация Microsoft закроет российским компаниям доступ к программам для управления и проектирования. Это коснется и облачных решений, говорилось в письме компании своим клиентам (есть у РИА Новости). Изначально планировалось, что мера будет реализована 20 марта, позже Благоразумов сообщал, что представители Microsoft обсуждают перенос на конец марта-месяца. Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://ria.ru/20240513/dostup-1945499689.html

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экономика, технологии, россия, microsoft corporation