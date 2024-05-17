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Медведев: НАТО хочет, чтобы почти вся Украина перешла под контроль России
Медведев: НАТО хочет, чтобы почти вся Украина перешла под контроль России - РИА Новости, 17.05.2024
Медведев: НАТО хочет, чтобы почти вся Украина перешла под контроль России
Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем РФ оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву всё более дальнобойное оружие, заявил зампред... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:57
2024-05-17T21:57
2024-05-17T22:03
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем РФ оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву всё более дальнобойное оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина. Именно поэтому они дают бандеровской власти всё более дальнобойное оружие", - написал Медведев в своём Telegram-канале.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, Безопасность