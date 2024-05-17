https://ria.ru/20240517/medvedev-1946803803.html

Медведев: НАТО хочет, чтобы почти вся Украина перешла под контроль России

Медведев: НАТО хочет, чтобы почти вся Украина перешла под контроль России - РИА Новости, 17.05.2024

Медведев: НАТО хочет, чтобы почти вся Украина перешла под контроль России

Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем РФ оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву всё более дальнобойное оружие, заявил зампред... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:57

2024-05-17T21:57

2024-05-17T22:03

специальная военная операция на украине

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украина

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дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем РФ оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву всё более дальнобойное оружие, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина. Именно поэтому они дают бандеровской власти всё более дальнобойное оружие", - написал Медведев в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, киев, дмитрий медведев, безопасность