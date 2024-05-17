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Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши
Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши - РИА Новости, 17.05.2024
Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши
Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину, заявил заместитель РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:21
2024-05-17T21:21
2024-05-17T23:36
специальная военная операция на украине
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно", — написал он.Медведев напомнил, что у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые Запад поставляет Киеву, дальность удара не менее 550 километров.Кроме того, зампред Совбеза призвал лидеров стран Запада "хорошо рассчитывать дальность" ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
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польша, украина, россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши
Медведев допустил, что границы санитарной зоны могут пройти по территории Польши