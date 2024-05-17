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Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 17.05.2024 (обновлено: 23:36 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/medvedev-1946796005.html
Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши
Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши - РИА Новости, 17.05.2024
Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши
Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину, заявил заместитель РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:21
2024-05-17T23:36
специальная военная операция на украине
польша
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно", — написал он.Медведев напомнил, что у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые Запад поставляет Киеву, дальность удара не менее 550 километров.Кроме того, зампред Совбеза призвал лидеров стран Запада "хорошо рассчитывать дальность" ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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польша, украина, россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши

Медведев допустил, что границы санитарной зоны могут пройти по территории Польши

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
Медведев напомнил, что у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые Запад поставляет Киеву, дальность удара не менее 550 километров.
Кроме того, зампред Совбеза призвал лидеров стран Запада "хорошо рассчитывать дальность" ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаУкраинаРоссияДмитрий Медведев
 
 
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