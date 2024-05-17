https://ria.ru/20240517/medvedev-1946796005.html

Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши

Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши - РИА Новости, 17.05.2024

Медведев допустил, что санитарная зона может пройти по территории Польши

Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину, заявил заместитель РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:21

2024-05-17T21:21

2024-05-17T23:36

специальная военная операция на украине

польша

украина

россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Санитарная зона может приблизиться к границам Польши и даже расшириться на ее территорию, если Запад отправит дальнобойные ракеты на Украину, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно", — написал он.Медведев напомнил, что у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, которые Запад поставляет Киеву, дальность удара не менее 550 километров.Кроме того, зампред Совбеза призвал лидеров стран Запада "хорошо рассчитывать дальность" ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

польша, украина, россия, дмитрий медведев