https://ria.ru/20240517/medvedev-1946795032.html

Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты России

Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты России - РИА Новости, 17.05.2024

Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты России

Киевский режим после создания санитарной зоны не сможет поражать объекты на территории РФ, включая новые регионы - если такой зоны не будет, даже в случае... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:16

2024-05-17T21:16

2024-05-17T21:17

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дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Киевский режим после создания санитарной зоны не сможет поражать объекты на территории РФ, включая новые регионы - если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Президент (России Владимир) Путин уже не в первый раз говорит, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России (включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство)", - написал Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 километров и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 километров, практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону. "Иными словами, там везде должна быть Россия (550 километров плюс еще 70-100 километров для верности). Иначе безопасность наших городов и сел не обеспечить. Даже если представить себе, что подписан какой-то документ с Киевом (а вернее – с Вашингтоном), любой новый бандеровский полудурок с ракетами его вполне способен нарушить. Последствия – очевидны", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920761503.html

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россия, киев, белгород, дмитрий медведев, безопасность