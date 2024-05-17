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Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты России - РИА Новости, 17.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:16 17.05.2024 (обновлено: 21:17 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/medvedev-1946795032.html
Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты России
Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты России - РИА Новости, 17.05.2024
Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты России
Киевский режим после создания санитарной зоны не сможет поражать объекты на территории РФ, включая новые регионы - если такой зоны не будет, даже в случае... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:16
2024-05-17T21:17
специальная военная операция на украине
россия
киев
белгород
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Киевский режим после создания санитарной зоны не сможет поражать объекты на территории РФ, включая новые регионы - если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Президент (России Владимир) Путин уже не в первый раз говорит, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России (включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство)", - написал Медведев в своем Telegram-канале. По его словам, нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 километров и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 километров, практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону. "Иными словами, там везде должна быть Россия (550 километров плюс еще 70-100 километров для верности). Иначе безопасность наших городов и сел не обеспечить. Даже если представить себе, что подписан какой-то документ с Киевом (а вернее – с Вашингтоном), любой новый бандеровский полудурок с ракетами его вполне способен нарушить. Последствия – очевидны", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, киев, белгород, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Белгород, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев высказался о создании санитарной зоны для защиты России

Медведев: Киев после создания санитарной зоны не сможет атаковать РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Киевский режим после создания санитарной зоны не сможет поражать объекты на территории РФ, включая новые регионы - если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Президент (России Владимир) Путин уже не в первый раз говорит, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России (включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство)", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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По его словам, нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 километров и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 километров, практически вся центральная и значительная часть западных территорий Украины попадает в такую санитарную зону.
"Иными словами, там везде должна быть Россия (550 километров плюс еще 70-100 километров для верности). Иначе безопасность наших городов и сел не обеспечить. Даже если представить себе, что подписан какой-то документ с Киевом (а вернее – с Вашингтоном), любой новый бандеровский полудурок с ракетами его вполне способен нарушить. Последствия – очевидны", - добавил зампред Совбеза.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБелгородДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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